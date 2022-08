Indignación por agresión de un jugador a una árbitra en Argentina

Momento de la agresión a Dalma Magali Cortaldi. Foto: captura de pantalla

Redacción Deportes

Una lamentable y violenta agresión, por parte de un futbolista a la árbitra Dalma Magali Cortaldi ocurrió en el futbol argentino de tercera división, en la Liga Regional de Tres Arroyos.

Fue un episodio de violencia en el fútbol que ha indignado a los aficionados.

Las imágenes se han vuelto virales. Ocurre que el jugador Cristian Tirone, de 34 años, golpeó por la espalda y con el puño a la réferi, después de que ella le mostrara una cartulina roja en el partido entre Deportivo Garmense e Independencia de Adolfo González Chávez, el 31 de julio del 2022.

“Jamás me habían agredido. El video está cortado, porque el jugador que había expulsado es el que me agrede. Él me había insultado y por eso le había mostrado la tarjeta roja. Nunca pensé que iba a suceder algo así. Cuando recibí el golpe, caí y a partir de ahí perdí el conocimiento. Si bien me levanté, no sé qué pasó porque estaba mareada”, contó Cortaldi en una entrevista con FM Urbana, que se recoge en una publicación de www.infobae.com.

“Tengo que estar un par de días en reposo, por el golpe”, continuó la árbitra, quien confirmó que realizó una denuncia penal "porque esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol".

"Cuando llegué al vestuario estuve mareada y con vómitos. Después de la atención que recibí en el hospital pude hacer la denuncia penal", dijo.

En imágenes que circulan en distintas redes sociales se observa que después de la agresión, el jugador del Deportivo Garmense fue fue detenido por policías que estaban en el escenario deportivo. Se supo que fue trasladado a una comisaría. Se esperan sanciones ejemplares.

🚨Cobarde agresión a una mujer árbitro de un futbolista en el partido de reserva Independencia ante Garmense, correspondiente a la Liga de Tres Arroyos.

*️⃣La víctima es Dalma Cortadi y el autor del hecho, Cristian Tirone. pic.twitter.com/a5wZT6QKLv — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 31, 2022

“Ante los hechos en que un jugador de Garmense agredió físicamente a la mujer que oficiaba de árbitro, el club expresa su enérgico repudio ante este accionar que está reñido con el espíritu que se pretende inculcar con la práctica de este deporte”, publicó el equipo donde militaba el agresor.