Salen a la luz informes inéditos sobre Messi y uno de los formadores del Barcelona recomendó no ficharlo

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El futuro de Lionel Messi en el FC Barcelona no generaba unanimidad cuando llegó a las divisiones inferiores del club español. En 2000, con apenas 13 años, el argentino fue observado por tres formadores que coincidieron en reconocer sus condiciones para el fútbol, pero discreparon sobre la conveniencia de incorporarlo a la institución.

El periodista francés Florent Torchut, autor de la biografía Rey Leo, difundió el 14 de octubre de 2026 tres informes de aquella etapa. Los documentos, publicados en su cuenta de X, muestran las distintas valoraciones que recibió el jugador antes de su fichaje, incluida una recomendación contraria a su contratación.

Por qué un formador del Barcelona rechazó el fichaje de Messi

El segundo de los tres informes contenía la valoración más desfavorable sobre Messi. Aunque el evaluador reconocía sus habilidades con el balón, consideraba que sus condiciones físicas representaban un obstáculo para competir en categorías superiores.

“Calidad técnica indiscutible, pero su limitación física (142 cm) le impide competir”, señalaba el documento.

El formador advertía que, incluso si el argentino crecía hasta alcanzar los 150 centímetros, tendría dificultades para jugar en la categoría cadete preferente.

Esta categoría corresponde a una etapa del fútbol formativo español en la que participan adolescentes y aumenta la exigencia competitiva.

La recomendación del evaluador fue contundente: “Creo que no se debe fichar”.

Sin embargo, el informe no proponía descartar definitivamente al jugador. Su autor planteaba seguir su evolución y volver a probarlo dentro de un par de años.

La observación reflejaba una preocupación específica: si el talento técnico del argentino sería suficiente para competir frente a rivales con mayor desarrollo físico.

Otro formador comparó a Messi con Maradona

La posición del segundo evaluador contrastaba con el tercer informe, que recomendaba incorporar al futbolista sin esperar a que completara su crecimiento.

“Salvando las distancias, es un Maradona (pequeño de edad)”, escribió el formador en referencia a Diego Armando Maradona, quien había defendido la camiseta del Barcelona entre 1982 y 1984.

El documento también recogía una recomendación favorable a su contratación.

“Yo lo ficharía, tiene que ir a mucho más. Ya veremos su evolución”, expresaba el evaluador.

La comparación con Maradona aparecía como una valoración de las condiciones que observaba en el joven argentino, aunque el propio formador reconocía las diferencias entre ambos futbolistas.

De esta manera, mientras uno aconsejaba esperar varios años antes de tomar una decisión, otro consideraba que el club debía incorporarlo y seguir de cerca su desarrollo.

📄⚽ Documento exclusivo sobre Leo Messi! 🐐✨ Les comparto la evaluación del crack argentino realizada por tres formadores de la Masía en el otoño del 2000 a su llegada al Barça 🔵🔴 Un hilo con 3 visiones… muy diversas 😅🧵👇 https://t.co/T6PI0xyg9T — Florent Torchut (@FlorentTorchut) October 14, 2026

El primer informe destacaba cinco cualidades de Messi

La primera evaluación también fue favorable para el argentino. Su autor describió a Messi como un jugador técnicamente completo para su edad y destacó cinco características: visión de juego, agilidad, inteligencia, regate y disparo.

El documento señalaba que sobresalía entre sus compañeros y que tenía capacidad para desenvolverse dentro del área rival.

No obstante, el formador identificó las mismas dificultades físicas que aparecerían en el segundo informe: la estatura y la falta de desarrollo corporal.

A pesar de esas observaciones, su valoración terminó con dos palabras: “Gran jugador”.

Los tres documentos permiten establecer una diferencia entre las evaluaciones. Ninguno cuestionaba las habilidades técnicas del argentino, pero sus autores tenían criterios distintos sobre cómo debía influir su condición física en la decisión de contratarlo.

Qué ocurrió después con Messi en el Barcelona

Finalmente, el FC Barcelona incorporó a Lionel Messi en 2000, procedente de Newell’s Old Boys, cuando tenía 13 años.

El club catalán reconoce en su archivo histórico que asumió el tratamiento hormonal relacionado con el crecimiento del futbolista durante su etapa formativa.

El argentino avanzó por las categorías inferiores hasta debutar oficialmente con el primer equipo en 2004.

Permaneció en la institución hasta 2021 y conquistó diez títulos de la Liga española, cuatro de la Liga de Campeones y siete de la Copa del Rey, según los registros oficiales del club.

Los informes divulgados por Torchut corresponden a los primeros meses de aquella trayectoria y documentan las diferencias que existían entre los formadores encargados de evaluar su incorporación al Barcelona.

Preguntas frecuentes sobre los informes que casi impidieron el fichaje de Lionel Messi por el Barcelona:

❓ ¿Por qué un formador del Barcelona rechazó el fichaje de Lionel Messi en 2000? Un formador del FC Barcelona recomendó no fichar a Lionel Messi debido a su baja estatura y desarrollo físico, pese a reconocer sus habilidades técnicas.

En uno de los informes de evaluación, el entrenador señaló que Messi medía 142 centímetros y consideró que esa condición podía dificultar su participación en categorías superiores. Aunque recomendó no contratarlo en ese momento, propuso seguir su evolución y realizar otra prueba dentro de un par de años. ❓ ¿Qué decían los tres informes del Barcelona sobre Lionel Messi cuando tenía 13 años? Dos evaluaciones fueron favorables al fichaje de Messi y una recomendó esperar, principalmente por las dudas sobre su desarrollo físico.

El primer informe destacó su visión de juego, agilidad, inteligencia, regate y disparo. El segundo reconoció su talento, pero aconsejó no contratarlo por su estatura. El tercero recomendó incorporarlo inmediatamente e incluso comparó sus características con las de Diego Armando Maradona. Los documentos fueron difundidos por el periodista Florent Torchut el 14 de octubre de 2026. ❓ ¿Por qué compararon a Lionel Messi con Diego Armando Maradona antes de ficharlo? Uno de los formadores del Barcelona comparó al joven Lionel Messi con Diego Armando Maradona por las condiciones futbolísticas que observó durante su evaluación en 2000.

El evaluador escribió que Messi era, salvando las diferencias, un pequeño Maradona. También recomendó contratarlo y acompañar su evolución deportiva. Esta valoración contrastaba con la del formador que consideraba su estatura un obstáculo para competir en categorías superiores. ❓ ¿Cuándo llegó Lionel Messi al FC Barcelona y a qué edad debutó? Lionel Messi llegó al FC Barcelona en 2000, cuando tenía 13 años, y debutó oficialmente con el primer equipo en 2004.

El futbolista argentino procedía de Newell’s Old Boys. Durante su formación, el Barcelona asumió el tratamiento hormonal relacionado con su crecimiento, según el archivo histórico del club. Messi avanzó por las categorías inferiores hasta incorporarse al primer equipo, donde permaneció hasta 2021. ❓ ¿Cuántos títulos ganó Lionel Messi con el Barcelona después de que dudaran de su fichaje? Lionel Messi ganó diez títulos de la Liga española, cuatro de la Champions League y siete de la Copa del Rey con el FC Barcelona, según los registros oficiales del club citados en el artículo.

El argentino permaneció en la institución desde su incorporación en 2000 hasta su salida en 2021. Los informes revelados por Florent Torchut muestran que su contratación generó opiniones diferentes entre los formadores, aunque los tres coincidían en reconocer sus condiciones técnicas. Su trayectoria posterior quedó marcada por los títulos nacionales e internacionales conquistados con el equipo catalán.

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