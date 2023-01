El fichaje de Moisés Caicedo se toma los medios ingleses

Moisés Caicedo en el festejo de su primer gol con el Brighton. Foto: Twitter del club

Moisés Caicedo no solo acapara los diarios ecuatorianos, sino también los medios británicos. La prensa de ese país está expectante de su posible cambio de equipo.

La prensa de Inglaterra está monitoreando de cerca la situación de Moisés Caicedo, ya podría convertirse en uno de los bombazos del mercado, ya que dos de los clubes más importantes del país, como son Arsenal y Chelsea, están tras sus pasos.

Portada, seguimiento en redes y programas de opinión

Tanto en los medios y canales digitales como la prensa escrita, Moisés Caicedo es tendencia porque todos quieren saber sobre su futuro en el fútbol inglés.

The Sun

Tomorrow's back page: Arsenal put in a third bid for Moises Caicedo, whilst Joao Cancelo is off to Bayern Munich after a row with Man City boss Pep Guardiola, and Chelsea close in on a record deal for Enzo Fernandez pic.twitter.com/dPTCfZmpy9 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 30, 2023

The Sun es uno de los tabloides que circulan en el Reino Unido e Irlanda y uno de los diarios más leídos en inglés.



Moisés Caicedo estará presente en la contraportada del diario del 31 de enero de 2023, debido al deadline del mercado de invierno, con la información de la tercera oferta que plantea el Arsenal por el jugador.

BBC Sport y FourFourTwo

Arsenal's January pursuit of Moises Caicedo may go down to the wire... 🇪🇨🔴https://t.co/Cu5imwc7jy — FourFourTwo (@FourFourTwo) January 30, 2023

❌ £60m

❌ £70m



Brighton have rejected a second Arsenal bid for midfielder Moises Caicedo!#BBCFootball — BBC Sport (@BBCSport) January 30, 2023

Otro de los medios británicos más relevantes como lo es la BBC actualiza constantemente sobre la información que se filtra del posible fichaje de Moisés Caicedo.

Su última publicación de Moisés Caicedo fue relacionada con las ofertas que rechazó el Brighton del Arsenal en el intento de fichar al santodomingueño.

Así mismo, la revista deportiva FourFourTwo también estuvo pendiente de cualquier noticia relacionada con el tricolor para publicarla en sus redes sociales.​

Sky Sports

Should Arsenal put a third bit in for Moises Caicedo after Brighton rejected their £70m bid? 💰 pic.twitter.com/S3uEOIr0Vz — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 30, 2023

Por otra parte, el canal de televisión Sky Sports, que tiene señal en Reino Unido e Irlanda, aparte de informar el minuto a minuto de la situación de Moisés Caicedo con el Brighton, también ha generado espacio en sus programas para hablar del ecuatoriano.

En uno de sus análisis hablaron sobre si el Arsenal debería intentar una nueva oferta por Moisés Caicedo.

