Félix Sánchez cerca de ser el nuevo entrenador de la selección de Ecuador

El español Félix Sánchez Bas está cerca de llegar a un acuerdo con la FEF, para sumarse como nuevo entrenador de la selección de Ecuador.

Desde la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), una fuente en reserva confirmó a EL COMERCIO y Bendito Fútbol que las negociaciones con el estratega se encuentran avanzadas. Asimismo, se espera que se concrete de manera formal la vinculación.



"Estamos cerca de llegar a un acuerdo. Pero mientras no se firme un contrato, cualquier cosa puede pasar", señaló la fuente. Asimismo, negó que el martes 14 de marzo llegase al país, como se dijo en otras versiones. Primero se espera que se selle el trato.



Con la llegada de Sánchez Bas a la Selección de Ecuador, el conjunto volvería a tener un DT después de casi tres meses. Gustavo Alfaro terminó su contrato en diciembre de 2022 y no accedió a una renovación luego de ser eliminado del Mundial.



El español surgió como alternativa a la fallida contratación del argentino Ricardo Gareca. El gaucho fue primera opción para vincularse a la escuadra ecuatoriana, sin embargo, terminó por unirse a Vélez Sarsfield de su país.



La negociación con el 'Tigre' cayó a pesar de haber estado desarrollada y de que existía voluntad desde ambas partes. Antes del interés del 'Fortinero', el entrenador había señalado que su llegada no debía tardar demasiado, pero en su presentación con el nuevo club recalcó que el proceso se dilató demasiado desde el lado de la FEF.

Sánchez Bas llegará con experiencia

El nuevo entrenador hacia el que apunta Ecuador ya cuenta con experiencia previa en selecciones. Miguel Sánchez Bas dirigió al combinado de Qatar en el último Mundial en que fue anfitrión.



Con la escuadra de Medio Oriente consiguió ganar a Copa de Asia de 2019. Asimismo, también consiguió un campeonato sub-19 en la región durante el 2014.



Entre los candidatos para dirigir al a Tri, su nombre luce superior al de otros como Sebastián Beccacece, Guillermo Almada y Paulo Bento. José Pékerman también se planteó como una opción ante su salida de Venezuela, sin embargo, no hubo contactos.

