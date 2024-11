Fabián Bustos, el último DT exitoso de Barcelona Sporting Club y artífice del título del club en 2020, habló sobre la salida de Damián Díaz, uno de los últimos grandes ídolos del equipo.

Para el ‘Toro’ Bustos, la partida del volante creativo no fue adecuada, considerando todo lo que Díaz aportó al equipo en casi una década en el ‘Ídolo del Astillero’.

Descontento con la salida de Damián Díaz

Barcelona SC sorprendió a muchos el miércoles 31 de julio al anunciar que su capitán, el ‘Kitu’ Díaz, no continuaría en el plantel, dando fin a una historia llena de éxitos y alegrías.

Según el representante de Díaz, su salida no se debió a motivos deportivos, sino a decisiones estrictamente dirigenciales. Esto sorprendió al cuerpo técnico, que creía que el argentino nacionalizado ecuatoriano todavía tenía mucho que ofrecer.

Bustos habló con el periodista César Luis Merlo y expresó su desacuerdo por la manera en que se dio la salida de Díaz, a quien aprecia mucho por todo lo que vivieron juntos.

“No me gustó su salida porque no fue prolija, considerando todo lo que significó para Barcelona SC“, expresó el entrenador.

Asimismo, señaló que una decisión tan importante no debería tomarse de manera unilateral, sino en conjunto entre cuerpo técnico y dirigencia, especialmente tratándose de alguien tan significativo como Damián Díaz.

“Es uno de los ídolos del club. Tuve la suerte de trabajar con él, fue una pieza importantísima en el campeonato, y durante los tres años que compartimos, siempre le estaré agradecido. Lo quiero mucho, es uno de los mejores jugadores que he dirigido,” dijo Bustos.

Los números del ‘Kitu’ Díaz

Damián Rodrigo Díaz se unió a Barcelona SC en el segundo semestre de 2011, a pedido de Luis Zubeldía, entonces director técnico del club.

Su primera etapa en el club duró dos años, y en el segundo semestre de 2013 fue transferido al Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos. Durante esta primera fase, se coronó campeón nacional en 2012, rompiendo una racha de 15 años sin títulos. Fue una de las figuras clave en un equipo que también contaba con Máximo Banguera, Matías Oyola y Narciso Mina.

En 2016, Díaz regresó definitivamente a BSC. En esta segunda etapa, ganó los campeonatos nacionales de 2016 y 2020. Además, fue subcampeón en 2022, año en el que fue señalado por fallar un penal decisivo ante Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

En total, según Transfermarkt, Damián Díaz disputó 346 partidos en Ecuador, anotando 90 goles y registrando 83 asistencias.