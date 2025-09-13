La noche del viernes 12 de septiembre de 2025 se confirmó el fallecimiento de Leandro Yépez, jugador del Exapromo Costa FC de la Segunda Categoría de Manabí, en una casa de salud de la ciudad de Manta.

Leandro Yépez fue una de las víctimas de la masacre registrada en Manta en un hostal la noche del miércoles 10. Su compañero, Maicol Valencia, también murió el mismo día de este nuevo hecho de violencia en el país.

¿Quién fue Leandro Yépez, jugador de Exapromo Costa?

Leandro Danilo Yépez Barro nació el 1 de febrero de 1992 en Mocache, cantón de la provincia de Los Ríos. Se desempeñaba como delantero centro, según datos que registra el sitio especializado Trasnfermarkt.

Su carrera la desarrolló en equipos como Atlético Santo Domingo, Bonita Banana, Daquilema, Everest, Deportivo Colón, Deportivo Quito, Chacaritas, Búhos, Audaz Octubrino, Técnico Universitario, Anaconda, Clan Juvenil, Independiente del Valle, entre otros, siempre en el fútbol de ascenso.

En 2022 tuvo su única experiencia en la Serie A con Cumbayá. Jugó 12 partidos, anotó un gol (a Gualaceo en el Estadio Municipal Jorge Andrade Cantos). Acumuló 336 minutos con el ecuatoriano Luis Espinel como DT.

Yépez y Valencia fueron presentados el mismo día del ataque armado como refuerzos de Exapromo para enfrentar a Deportivo Quito en los 32avos de final del Torneo de Ascenso Nacional.

¿Cómo fue la masacre en Manta?

Tito Merchán, dirigente de Exapromo Costa, horas antes del fallecimiento de Yépez, dio más detalles de lo que sucedió en un hostal de Manta.

En ese momento explicó que Yépez resultó gravemente herido en el ataque y fue sometido a una cirugía de varias horas hasta la madrugada. “Se encuentra estable, pero con pronóstico reservado”, dijo.

Agregó que tanto Valencia como Yépez se encontraban dentro del hostal, que funciona como “casa club” de Exapromo Costa, cuando un grupo de personas llegó y abrió fuego indiscriminadamente. “También es un lugar abierto al público y cualquiera puede hospedarse. Lamentablemente, esta situación colateral afectó a nuestra institución”, señaló.

Según el dirigente, los atacantes recorrieron varias habitaciones del hostal antes de abrir fuego. Michael Valencia se encontraba en el área social del establecimiento cuando fue alcanzado por los disparos que acabaron con su vida.

Por su parte, Yépez estaba en su habitación cuando recibió los impactos de bala. De acuerdo con Merchán, los agresores irrumpieron en distintas habitaciones buscando a alguien en particular, aunque las investigaciones aún no determinan a quién.

Pese al impacto emocional que el hecho ha causado en la plantilla, la dirigencia ratificó que el juego ante el Deportivo Quito no está suspendido y se jugará desde las 12:00 de este sábado 13 de septiembre en el estadio Jocay de Manta.

“Anoche (miércoles) estábamos consternados y no queríamos jugar. Hoy, con cabeza fría, hemos decidido que el partido va”, sostuvo en declaraciones recogidas por el Manaba Noticias.

