Deportivo Quito lamentó públicamente el fallecimiento de Maicol Valencia Vernaza, jugador del Exapromo Costa FC, equipo al que enfrentará este sábado 13 de septiembre en los 32avos del Torneo de Ascenso Nacional.

“Impactados por el sensible fallecimiento del señor Maicol Valencia, futbolista de Exapromo; rival de nuestra institución en el Ascenso Nacional. Compartimos el dolor y abrazamos a sus familiares, allegados y a quienes forman parte del equipo”, publicó el club capitalino en sus redes sociales.

Valencia fue víctima de un ataque armado ocurrido la noche del miércoles 10 de septiembre en un hostal del sector Costa Azul, en Manta, donde se encontraba junto con otros compañeros de equipo. En el hecho también resultó herido otro futbolista del club.

El jugador había sido presentado ese mismo día como nuevo refuerzo de Exapromo para el torneo de ascenso. Sin embargo, pocas horas después, su vida fue arrebatada en un ataque que, según Exapromo, estaba dirigido contra personas ajenas a la institución.

Comunicado de Exapromo

El club manabita confirmó la noticia en un comunicado difundido la mañana de este jueves 11 de septiembre.

“Expresamos nuestro más sincero pesar por la irreparable pérdida de un integrante de nuestra familia deportiva”, señaló la institución, que además extendió sus condolencias a familiares y amigos del jugador.

En el mismo pronunciamiento, Exapromo condenó el hecho violento: “Rechazamos de manera enérgica cualquier acto de violencia que enlute al deporte y a la sociedad”.

Reacción de la FEF

De momento, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), organizadora del Ascenso Nacional, únicamente emitió una carta de condolencias por el fallecimiento del jugador y la publicó en sus redes sociales.

Sin embargo, de momento no ha dado información oficial acerca de si el partido entre Deportivo Quito y Exapromo se realizará con normalidad o si sufrirá modificaciones.

El partido de ida está previsto para el sábado 13 de septiembre, a las 12:00. La ida se jugará en Manta, en el Estadio Jocay.

Por otra parte, la vuelta esta prevista jugarse el próximo sábado 20 de septiembre, con horario aún por definirse, en el Estadio Olímpico Atahualpa.

