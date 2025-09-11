En nueva masacre en Manta, Manabí, la noche de este miércoles, 10 de septiembre de 2025, el jugador del equipo Exapromo Costa F.C., Maicol Valencia, fue asesinado. El club se pronunció tras el hecho violento que cobró varias vidas.

Masacre en Manta cobró la vida de un jugador

El club deportivo lamentó la muerte del jugador y difundió: “Con profundo dolor informamos a nuestra hinchada y a la comunidad deportiva que, la noche de hoy, se registró un ataque criminal en las inmediaciones del hotel donde se encontraban hospedados varios ciudadanos”.

El equipo confirmó el fallecimiento de Maicol Valencia. Según el comunicado de la institución, el joven “resultó víctima colateral del ataque dirigido hacia otras personas ajenas a nuestro club. Asimismo, otro de nuestros jugadores se encuentra recibiendo atención médica en una casa de salud”.

“Como institución, Exapromo Costa FC expresa su más sincero pesar por la irreparable pérdida de un integrante de nuestra familia deportiva. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, y elevamos nuestras oraciones por la pronta recuperación del jugador herido”.

Desde el club, además, rechazaron “de manera enérgica cualquier acto de violencia que enlute al deporte y a la sociedad. Pedimos respeto en este momento de duelo y unión en memoria de Maicol Valencia“.

Los antecedentes del hecho violento

Un ataque armado se produjo en el sector Costa Azul, en la ciudad de Manta. Según se conoció de forma preliminar, el atentado se ejecutó en un hostal del sector, mientras jugadores del equipo Exapromo Costa F.C. descansaban.

Testigos y medios locales reportaron que hombres armados llegaron al lugar en camionetas doble cabina.

Los desconocidos ingresaron al hostal y dispararon a quemarropa contra las personas que se encontraban dentro.

Tras cometer el delito, los sospechosos huyeron del lugar. A unas seis cuadras, los individuos abandonaron una camioneta blanca y la quemaron.

