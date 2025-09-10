Una nueva masacre tiñó de sangre a la ciudad de Manta, Manabí, la noche de este miércoles 10 de septiembre de 2025. Un ataque armado dejó un jugador asesinado del equipo Exapromo Costa F.C., rival del Deportivo Quito en el Ascenso Nacional.

Masacre en Manta deja cuatro asesinados

Un ataque armado se produjo en el sector Costa Azul, en la ciudad de Manta, este miércoles.

Según se conoció de forma preliminar, el atentado se ejecutó en un hostal del sector, mientras jugadores del equipo Exapromo Costa F.C. descansaban.

Testigos y medios locales reportaron que hombres armados llegaron al lugar en camionetas doble cabina.

Los desconocidos ingresaron al hostal y dispararon a quemarropa contra las personas que se encontraban dentro.

Tras cometer el delito, los sospechosos huyeron del lugar. A unas seis cuadras, los individuos abandonaron una camioneta blanca y la quemaron.

Un jugador del Exapromo, asesinado; otros dos resultaron heridos

El fatal hecho dejó cuatro personas fallecidas y varios heridos. Miembros del club de fútbol confirmaron que el jugador Maicol Valencia fue una de las víctimas.

Otros dos ciudadanos fueron alcanzados por las balas, uno de ellos, jugador del equipo, por lo que se los trasladó hacia casas de salud cercanas.

Miembros de la Policía Nacional llegaron al sitio para recoger los primeros indicios de la investigación. Mientras, personeros de Criminalística levantaron los cuerpos de las víctimas y los trasladaron hacia el Centro Forense de la ciudad.

Maicol Valencia fue asesinado a pocas horas de ser presentado como refuerzo

Dirigentes y jugadores, entre ellos Geovanny Nazareno, acudieron a los exteriores del hostal para conocer de lo ocurrido. Prefirieron no conversar con los medios de comunicación.

Maicol Valencia fue presentado en horas de la mañana de este miércoles como refuerzo de Exapromo Costa para disputar el Ascenso.

Exapromo se pronunció tras el crimen

El equipo de Segunda Categoría, Exapromo Costa, difundió un comunicado la noche de este miércoles.

El club confirmó el deceso de Maicol Valencia y aseguró que fue víctima colateral de un ataque dirigido hacia otras personas ajenas a la institución.

“Como Exapromo expresamos nuestro más sincero pesar por la irreparable pérdida de un integrante de nuestra familia deportiva”, indicó el equipo y extendió sus condolencias a la familia y amigos de Valencia.

“Rechazamos de manera enérgica cualquier acto de violencia que enlute al deporte y a la sociedad”, añadió el club de fútbol.

Hasta el cierre de esta nota (23:30), la Policía Nacional no se ha pronunciado sobre la masacre.

Por otra parte, los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) analizarán si el partido del Ascenso Nacional se suspende o si se disputa pese al ataque armado.

El equipo mantense de Segunda Categoría iba a disputar el cotejo de ida de los 32 avos de final este sábado a las 12:00 contra el Deportivo Quito, en el estadio Jocay de Manta.

