Este jueves, 14 de agosto de 2025, se registró un hecho violento en Manta: un agente de tránsito fue asesinado, aproximadamente, a las 06:15.

El hecho ocurrió en el barrio Costa Azul, en la provincia de Manabí. Hasta donde se conoce, el hombre viajaba en un vehículo.

Agente de tránsito asesinado en Manta

De acuerdo con los primeros datos, el agente fue abordado por varias personas en una camioneta. La víctima recibió varios impactos de bala.

Se conoció que el funcionario público se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue víctima del ataque armado. Las huellas de los disparos quedaron impregnadas en el vehículo en el que viajaba el agente.

Hay más casos registrados

En Manta ya se han registrado asesinatos de agentes, como Giamel R. Lo propio ocurrió en Durán, en febrero de este 2025.

Sujetos que se transportaban en un auto dispararon contra la humanidad del agente de tránsito. El suceso ocurrió en una zona de parqueo, hasta donde acudieron paramédicos para auxiliar a la víctima del ataque.

Sin embargo, el cuerpo estaba tendido en la calzada boca abajo y sin vida. Los organismos de socorro trasladaron a esta segunda víctima a un centro de salud.

El hombre también se dedicaba a la educación vial tanto como instructor como con creación de contenido en sus redes sociales.

