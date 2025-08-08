Seis personas resultaron detenidas por su supuesta participación en un delito de asesinato ocurrido en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Así lo informó la Policía Nacional del Ecuador este viernes, 8 de agosto de 2025.

El hecho violento se registró en días anteriores en un sector de esta ciudad costera, lo que activó un operativo policial que permitió la captura de los presuntos responsables. En el grupo están dos mujeres y cuatro hombres.

Según las autoridades, la intervención fue resultado de labores investigativas ejecutadas por unidades especializadas.

Durante el procedimiento se retuvo un vehículo. Además, se incautó un arma de fuego que aún no se conoce si se usó en el hecho violento.

Esos elementos fueron ingresados como indicios en la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

El proceso en torno al hecho violento

La Policía también reveló que dos de los aprehendidos tienen antecedentes penales. Entre los delitos registrados constan tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, tenencia ilegal de armas y robo.

El caso se encuentra en proceso de indagación y los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Se espera que en las próximas horas se realicen las audiencias correspondientes para determinar su situación jurídica.

La ciudadanía puede colaborar con las investigaciones mediante denuncias anónimas al 1800-Delito (335 486).

Cifras de homicidios en Ecuador en 2025

Ecuador cerró el primer semestre de 2025 con 4 619 homicidios. Esta cifra corresponde a la más alta de su historia en periodo similares.

Según las cifras presentadas este jueves, 7 de agosto, en el último informe por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), los homicidios suponen un incremento del 47 % respecto del mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3 143 asesinatos.