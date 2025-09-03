Deportivo Quito, cinco veces campeón del fútbol ecuatoriano, ya conoce a su rival en los 32avos de final del Nacional de Ascenso 2025.

El sorteo realizado este 3 de septiembre determinó que los chullas se medirán ante el Exapromo Costa FC, un club con figuras conocidas en el balompié nacional.

Deportivo Quito y su rival en el Ascenso. ¿de dónde es Exapromo Costa FC?

El Club Deportivo Exapromo Costa FC fue fundado en Puerto López, provincia de Manabí, el 10 de diciembre de 1994. Según documentos del Viceministerio del Deporte, su sede actual está en Manta y funciona como una entidad privada sin fines de lucro con proyección social.

Hasta hace poco, el equipo fue dirigido por David ‘Cholo’ Bravo, exfutbolista de Barcelona SC, Filanbanco y Delfín. Hace una semana, el club agradeció su gestión en redes sociales, destacando su liderazgo y compromiso.

Un excampeón del Quito en Exapromo Costa FC

Entre sus jugadores sobresale Geovanny Nazareno, lateral izquierdo de 37 años, quien fue campeón con Deportivo Quito en 2008 y sumó 10 partidos con la Selección de Ecuador.

Nazareno también sobresalió con Barcelona SC y Delfín, con los que también fue campeón en 2012 y 2019 respectivamente.

El reto de la ‘AKD’ en el Nacional de Ascenso

El Deportivo Quito, que perdió la categoría en 2015, continúa su lucha por volver al fútbol de la primera división. El objetivo es alcanzar la Serie B, meta que solo conseguirán los dos finalistas del Nacional de Ascenso.

Los partidos frente a Exapromo Costa FC se disputarán el 13 y 20 de septiembre, con los chullas cerrando la llave como locales por ser campeones de Pichincha. Desde esta fase, el torneo se juega en eliminación directa a dos partidos hasta culminar con la final en diciembre.

