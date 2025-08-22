Los clubes pichinchanos del Deportivo Quito y Aampetra disputan la final de vuelta de la Segunda Categoría de Pichincha, la noche de este viernes 22 de agosto de 2025.

Final de vuelta de la Segunda Categoría de Pichincha

Ambos clubes ya clasificados al Ascenso Nacional para la Serie B buscan consagrarse campeones para obtener un cupo a la Copa Ecuador del próximo año.

El partido de ida, disputado en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, terminó 1-1. Ahora, los hinchas azulgranas esperan que la localía del estadio Olímpico Atahualpa los favorezca.

Si este duelo también finaliza empatado, el campeón se definirá por penales, según la normativa de la Asociación de Fútbol No Amateur (AFNA).

Horas antes del partido, hinchas de ambos finalistas se congregaron en los exteriores del escenario deportivo. Los aficionados apoyan a las instituciones entre cánticos, barras, banderas y fuegos artificiales.

¿A qué hora juegan Deportivo Quito y Aampetra?

El encuentro decisivo se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa, este viernes 22 de agosto a las 19:30.

La preferencia, localidad preferida para los seguidores azulgranas, fue la primera en agotarse. La alta demanda del cotejo obligó a que se habiliten la general sur y el palco del Atahualpa.

El partido se podrá ver en vivo a través de tucancha.com, en sus canales de Facebook y YouTube.

La ilusión azulgrana por el ascenso

La ‘AKD’ no celebra un título oficial desde 2019, cuando alcanzó la Copa Pichincha, en el torneo amateur.

El Deportivo Quito, cinco veces campeón de Ecuador, lleva una década fuera de la Serie A y sueña con volver a la Serie B primero, para luego retornar a la máxima categoría de fútbol ecuatoriano.

Esta noche busca su primera corona en la Segunda Categoría de Pichincha.

