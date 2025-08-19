El Deportivo Quito está a un partido de conseguir un nuevo título de Pichincha cuando el viernes 22 de agosto de 2025 se enfrente a Aampetra en el Estadio Olímpico Atahualpa en la final de vuelta del Torneo de Segunda Categoría de la referida provincia.

La última vez que el Deportivo Quito quedó campeón de un torneo fue en 2019. Ese año se quedó con el título de la Copa Pichincha. Este torneo es de carácter amateur y le sirvió para regresar a la Segunda Categoría.

Deportivo Quito ganó la Copa Pichincha en 2019

En 2016, el Deportivo Quito descendió de la Serie B a la Segunda Categoría de Pichincha. En ese momento, sus fieles hinchas no se imaginaban que dos años más tarde, en 2018, el descenso tocaría nuevamente su puerta para hacerlos caer hasta el amateurismo.

El 7 de diciembre, EL COMERCIO publicaba que la ‘AKD’ venció 2-0 a Quito Corazpon en el Estadio General Rumiñahui de Sangolquí con goles de David Carcelén y Jefferson Santacruz. Este resultado les dio el boleto directo a la final.

La final se jugó el 14 de diciembre en el Olímpico Atahualpa ante Chile de Uyumbicho. En los 90 minutos, los chullas pasaron de estar 1-0 en el marcador a mirar con preocupación cómo sus rivales le dieron vuelta y mantuvieron la ventaja 1-2 hasta el minuto 82. Edy Suárez marcó el agónico 2-2 para extender la definición hasta los tiros penales.

Desde los 12 pasos fueron más efectivos que los chilenos y los derrotaron por 5-4. El último tanto lo hizo el venezolano Juan Alvarenga, el héroe de esa jornada que marcó el regreso al profesionalismo de Pichicha.

Alvarenga, relataba EL COMERCIO en julio de ese año, atendía detrás de un quiosco, donde vendía empanadas y café caliente.

Los días laborables, desde las 07:00, ofrece los productos en una de las esquinas de la Iñaquito. Pocos de sus clientes conocen que, los fines de semana, es en cambio uno de los que impulsa al Deportivo Quito desde el mediocampo con su juego y sus goles en el torneo amateur de Pichincha, continuaba.

El ‘chamo’ se vino a la capital de Ecuador hace 1 año y 8 meses en busca de ingresos por la falta de opciones de trabajo en su país. En Venezuela llegó a jugar en clubes como Petroleros de Anzoátegui, aunque siempre tuvo la ilusión de llegar a un plantel de Primera; es parte del texto sobre una de las estrellas del equipo en aquella temporada.

Su ilusión se frustró por la crisis que se desató en su país y emigró. Es uno más de los 1,5 millones de venezolanos que han llegado al país, según Acnur. “No es que me vine huyendo de mi país, pero la situación me hizo salir, al igual que varios de mis compatriotas. Pero aquí estamos dando las gracias por lo que ahora tenemos”.

En la capital ecuatoriana, conoció a Patricio el ‘Chichi’ Avilés, exjugador del Quito, que lo llevó a jugar en torneos de fútbol siete. Lo fueron conociendo y también se vinculó a planteles barriales. Por cada juego, hizo dinero, algo que le ha ayudado a sostenerse económicamente. “Aprendí a ganarme la vida con la pelota”, cuenta una de las mañanas en la que atiende su quiosco, al que llegó gracias a Rubén y Ana Palomino.

Con su ayuda, se instaló en el lugar donde atiende hasta las 11:00. Luego, al mediodía, ya está en los entrenamientos con el técnico Gustavo Vásquez. En las prácticas, lo conocen como ‘arepa’, aunque a él eso le causa gracia porque en verdad vende empanadas.

El entrenador lo seleccionó de entre 30 jugadores que llegaron con el ‘Chicho’ Avilés a probarse para el equipo. Fue seleccionado, al igual que su compatriota Luis Rivas, goleador del elenco azulgrana.

Al principio, tenía el objetivo de ayudar al equipo a ascender a la segunda categoría, pero al ver el revuelo del plantel en sus partidos por la afición que aún le profesan los hinchas, su ambición creció.

Ahora, quiere destacarse con su fútbol y, por qué no, llegar a un mejor plantel del fútbol ecuatoriano. Eso sí, su gran objetivo es reunir más dinero para poder ir a Chile, donde están su esposa y su hijo.

Los títulos del Quito

El palmarés de los de la ‘Plaza del Teatro’ se completa con un Campeonato Amateur de Pichincha en 1950, un Campeonato de Promoción de AFNA en 1967 y cuatro del Campeonato Profesional Interandino: 1955, 1956, 1957 y 1963.

En 1967 también fue campeón de la Segunda Categoría nacional, en 1980 de la Serie B y en 1964, 1968, 2008, 2009 y 2011 de la Serie A, cerrando un ciclo brillante que años más tarde les pasaría factura con deudas que no pudieron sortear para mantenerse en la máxima categoría del fútbol de Ecuador.

Si el viernes el Quito concreta el título de la Segunda Categoría de Pichincha, sería el primero de la competencia. Lo más cerca que estuvo de ganarlo fue en el 2022. Su verdugo en la final fue el propio Aampetra, por lo que en el ambiente también se respira un aire de revancha.

