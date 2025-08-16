Deportivo Quito y Aampetra se enfrentan este sábado 16 de agosto de 2025 en la final de ida del Campeonato Provincial de Segunda Categoría de Pichincha.

El partido se jugará desde las 18:30 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito, con el objetivo de definir al campeón de la provincia y obtener un cupo para la Copa Ecuador 2026.

Más noticias:

Deportivo Quito en la final de Pichincha

Ambos clubes ya están clasificados a la fase nacional del Ascenso a la Serie B, pero esta final otorga el título de campeón de Pichincha y el boleto a un torneo oficial de mayor visibilidad.

La ‘Academia’ llega a esta instancia con una sólida campaña bajo el mando del DT Sebastián Blásquez.

El equipo fue el más regular del grupo B, mostrando un juego ordenado y con figuras como William Ocles y Washington Jaramillo.

El triunfo ante AV25, el equipo del exseleccionado Antonio Valencia, marcó su clasificación a esta instancia.

El respaldo de su hinchada no pasa desapercibido. Este sábado, decenas de seguidores se reunieron en un centro comercial del sur de Quito y marcharon masivamente al estadio con banderas y cánticos, reflejando el amor por los colores azul y grana.

Aampetra busca sorprender

Dirigido por el experimentado Sixto Vizuete, Aampetra fue el mejor del grupo A. El club ha sido una de las revelaciones del torneo y espera dar la sorpresa frente a uno de los equipos históricos del país.

El partido de vuelta, con Deportivo Quito como local, está programado para el viernes 22 de agosto en el estadio Olímpico Atahualpa.