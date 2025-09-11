La Segunda Categoría de Ecuador está de luto. A pocas horas de iniciar el Ascenso Nacional, un hecho trágico enlutó al fútbol ecuatoriano, la muerte de Maicol Valencia Vernaza.

El futbolista del Exapromo Costa FC fue víctima de un ataque armado ocurrido la noche del miércoles 10 de septiembre en un hostal del sector Costa Azul, en Manta, donde se encontraba junto con otros compañeros de equipo. En el hecho también resultó herido otro futbolista del club.

Valencia, de 25 años, había sido presentado como nuevo jugador de Exapromo en la mañana de ese mismo día.

El club publicó en sus redes sociales imágenes del volante en sus primeros entrenamientos, lo que despertó ilusión para el inicio del torneo. Sin embargo, horas más tarde, su vida fue arrebatada en un episodio violento.

¿Quién fue Maicol Valencia?

Maicol Valencia nació en Esmeraldas y era oriundo de Atacames, como él mismo solía resaltar en sus redes sociales. Con el tiempo forjó una trayectoria vinculada a la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano, donde defendió la camiseta de varios clubes provinciales.

En 2025 defendió los colores del Club Deportivo Carlos Borbor Reyes, de la Segunda Categoría de Santa Elena, donde se le vio en cancha durante varios compromisos, él mismo compartió esos momentos su cuenta de TikTok.

Maicol Valencia en un partido con el Club Deportivo Carlos Borbor Reyes

En 2023 fue parte del Club Deportivo La Unión, de Cotopaxi, experiencia que también quedó registrada en sus redes sociales con fotografías vistiendo la camiseta del club.

Su llegada a Exapromo Costa FC representaba una nueva oportunidad dentro del fútbol manabita y su primera experiencia en este equipo, que lo había incorporado para reforzar su plantel en el Ascenso Nacional.

Maicol Valencia con la camiseta del Club Deportivo La Unión. Foto: Facebook personal.

El mensaje de Exapromo

Tras conocerse la noticia, el Exapromo Costa FC difundió un comunicado en el que lamentó la irreparable pérdida:

“Expresamos nuestro más sincero pesar por la irreparable pérdida de un integrante de nuestra familia deportiva”, señaló el club. Además, añadió que Valencia fue víctima colateral de un ataque dirigido a otras personas ajenas a la institución.

“Rechazamos de manera enérgica cualquier acto de violencia que enlute al deporte y a la sociedad”, concluyó la publicación.

