El fútbol ecuatoriano atraviesa un momento doloroso tras el asesinato del jugador Maicol Valencia, de 25 años, ocurrido la noche del 10 de septiembre en la ciudad de Manta, provincia de Manabí.

Pese a la tragedia, el encuentro entre Deportivo Quito y Exapromo Costa FC por los 32avos del Torneo Nacional de Ascenso se mantiene programado para este sábado 13 de septiembre a las 12:00 en el estadio Jocay.

Mas noticias:

Fuentes vinculadas a la Asociación de Fútbol de Manabí confirmaron a BENDITO FÚTBOL que no habrá cambios en la planificación del compromiso.

De igual forma, en el sistema COMET de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)el partido sigue registrado con la misma fecha y horario, sin modificaciones oficiales.

La tragedia en Manta

El ataque armado ocurrió en un hotel del sector Costa Azul, donde varios jugadores del Exapromo se encontraban concentrados.

El hecho dejó al menos cuatro fallecidos, entre ellos Maicol Valencia, quien horas antes había sido presentado como nuevo refuerzo del club manabita. Otro futbolista del equipo resultó herido y permanece bajo atención médica.

Comunicado de Exapromo Costa FC

El club lamentó la pérdida de su jugador con un comunicado difundido la noche del miércoles:

“Con profundo dolor informamos que en este lamentable hecho perdió la vida nuestro jugador Maicol Valencia, quien resultó víctima colateral de un ataque dirigido hacia personas ajenas a nuestro club”, expresó la institución.

El texto añadió que otro miembro del plantel se encuentra hospitalizado y condenó los hechos violentos: “Rechazamos de manera enérgica cualquier acto de violencia que enlute al deporte y a la sociedad”.

Maicol Valencia se preparaba para disputar su primer partido con Exapromo Costa FC precisamente frente a Deportivo Quito, el sábado en Manta. Su fichaje había sido anunciado apenas horas antes del ataque que terminó con su vida.

La reacción de Deportivo Quito

Su rival del fin de semana, Deportivo Quito, también se pronunció a través de sus redes sociales:

“Compartimos el dolor y abrazamos a sus familiares, allegados y a todos quienes forman parte del equipo”, publicó la institución capitalina, mostrándose “impactada” por el asesinato de Valencia.

