El partido Deportivo Quito vs. Exapromo Costa FC por los 32avos de final del Nacional de Ascenso 2025 quedó confirmado pese a la conmoción causada por el asesinato del jugador Maicol Valencia, de 25 años, ocurrido la noche del 10 de septiembre en la ciudad de Manta, provincia de Manabí.

La dirigencia del club manabita ratificó en un comunicado oficial que el encuentro se cumplirá como estaba programado.

El cotejo de fútbol se disputará este sábado 13 de septiembre en el estadio Jocay de Manta, desde las 12:00. Será el encuentro de ida.

El ataque armado ocurrió en un hotel del sector Costa Azul, donde varios jugadores del Exapromo se encontraban concentrados.

El hecho dejó al menos cuatro fallecidos, entre ellos Valencia.

Deportivo Quito se refuerza

Mientras tanto, el Deportivo Quito llega reforzado. Dos días antes del compromiso, el club confirmó la contratación del lateral derecho Éder Arroyo, de 19 años, proveniente de Emelec.

El conjunto capitalino, cinco veces campeón del fútbol ecuatoriano, busca avanzar en el torneo con el objetivo de regresar a la Serie B.

Exapromo Costa FC

Por su parte, el Exapromo Costa FC, afronta el reto tras la tragedia.

El club cuenta en su plantilla con jugadores experimentados como Geovanny Nazareno, campeón con Deportivo Quito en 2008 y exseleccionado ecuatoriano.

El Torneo Nacional de Ascenso reúne a 64 equipos de 21 asociaciones provinciales y otorga dos cupos a la Serie B 2026.

Los partidos de ida de los 32avos de final se disputarán entre el 13 y 14 de septiembre, y las revanchas una semana después.

Pese al difícil contexto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ratificó que el compromiso en Manta se desarrollará con normalidad, bajo un dispositivo especial de seguridad.

El Deportivo Quito vs. Exapromo Costa FC se jugará en el estadio Jocay de Manta.