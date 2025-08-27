El regreso de Kelvis Rivera a Deportivo Quito no es solo un refuerzo más para el Torneo de Ascenso Nacional organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), sino la historia de un hincha que vuelve a vestir los colores de su infancia.

Nacido en Puerto Quito, cantón del noroeste de la provincia de Pichincha, en 1999, Kelvis Rivera comenzó su camino en el fútbol desde muy joven, con la camiseta del Deportivo Quito que ahora representa de nuevo.

Los primeros pasos de Kelvis Rivera en el fútbol formativo los dio en Deportivo Quito entre 2011 y 2012, cuando tenía apenas 11 años.

“Sí, era muy bonito ir al estadio y ver a la hinchada alentar”, recuerda el jugador al rememorar aquellos días. Entre los nombres que destaca de esa época están Fidel Martínez, Matía Lustiza, Maximiliano Bevacqua y Marcelo Elizaga, que ganaron el último título nacional en 2011.

Ese equipo era dirigido por el argentino Carlos Ischia. En la primera etapa terminaron terceros, en la segunda primeros y en las finales, vencieron a Emelec, en Guayaquil 0-1 con gol de Martínez y en la vuelta ganaron con el mismo marcador con un golazo de Alustiza en un repleto Atahualpa.

Tras su paso inicial por Deportivo Quito, Rivera continuó su formación en otras instituciones del país.

Tuvo etapas en Independiente del Valle, donde integró sus categorías formativas, y también pasó por clubes como América de Quito, Universidad Católica, Vinotinto, Real Puerto Quito y Meridiano.

“Y ahora estoy aquí en esta gran institución que es el Quito”, señala el defensa. Para él, la oportunidad de volver a vestir la camiseta que marcó sus primeros recuerdos futbolísticos tiene un valor emocional especial.

“Al ver que descendió, es una gran tristeza, pero esta institución merece estar en Serie A. Es un gran equipo y tiene que estar en Serie A”, afirma, mostrando su convicción de que Deportivo Quito puede volver a ocupar un lugar destacado en el fútbol nacional.

La ‘AKD’ espera rival para arrancar los 32avos de final del ascenso nacional. En el sorteo irá al bombo uno junto a otros 31 equipos, donde se incluyen los restantes 21 campeones provinciales.

El primer partido lo jugará fuera de casa y la revancha será de local. En caso de clasificarse a los 16avos, tendrá que ir a otro sorteo para conocer su nuevo rival y cuál será la ruta definitiva que tiene que transitar para volver a la Serie B, el objetivo que persiguen con el apoyo de su multitudinaria y fiel hinchada.

