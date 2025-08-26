Deportivo Quito empezó su preparación para jugar el Torneo de Ascenso Nacional desde el sábado 13 de septiembre de 2025, tal como quedó establecido en el Reglamento de la competición aprobado el 15 de abril de este año.

Deportivo Quito participará en el torneo como campeón de la Segunda Categoría de Pichincha. En la final de vuelta se impuso 2-1 a Aampetra (3-2 en el global) para dar una nueva vuelta olímpica en el Atahualpa.

Deportivo Quito, uno de los 22 campeones provinciales

Pensando en el Ascenso Nacional, el Deportivo Quito presentó al volante Leider Moreira, con experiencia en AV25 y Espoli y al defensa Kelvis Rivera, con pasado en Real Puerto Quito, Atlético Vinotinto, Patria, Sancor, Cuenca Juniors y Deportivo Meridiano, como sus refuerzos.

El camino a la Serie B para la ‘AKD‘ arrancará en los 32avos de final. Si clasifica irá a los 16avos. Estas dos fases serán sorteadas para determinar las llaves con la salvedad que no podrán cursarse equipos de la misma asociación provincial.

Los octavos, cuartos y semifinales se jugarán en partidos de ida y vuelta. La final será en una sede neutral y en un estadio que la FEF deberá confirmar en las próximas semanas.

Al ser uno de los 22 campeones provinciales, el Quito irá al bombo uno del sorteo, que le dará la ventaja de cerrar la llave que le corresponda de local, preferencialmente en el Olímpico Atahualpa, su histórico escenario deportivo.

Los otros campeones provinciales son UDJ de Quinindé de Esmeraldas, Juventud Italiana de Manabí, Deportivo Santo Domingo de Santo Domingo de los Tsáchilas, Africando SC de Santa Elena, FC Insutec de Los Ríos, Astillero FC de Guayas y Huaquillas FC de El Oro.

Loja City de Loja, Cuenca Jrs. de Azuay, Independiente Azogues de Cañar, Baños Ciudad de Fuego de Tungurahua, Daquilema de Chimborazo, Guaranda FC de Bolívar, La Unión de Cotopaxi, Deportivo Ibarra de Imbabura y Dunamis 04 de Carchi.

Primero de Mayo de Zamora Chinchipe, Nazareno SC de Pastaza, Anaconda FC de Orellana y Río Aguarico de Sucumbíos completan el cuadro de campeones.

Morona Santiago es la única provincia que aún no define a su monarca, pero todo apunta a que Liga de Macas se quedará con el codiciado trofeo.

