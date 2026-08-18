Erick Mendoza ofrece disculpas por eliminación de Barcelona SC en Copa Ecuador

Barcelona SC fue eliminado de la Copa Ecuador por la alineación indebida de Erick Mendoza en los octavos de final frente a Liga de Portoviejo. Tras el suceso, el futbolista se presentó como hincha del equipo y ofreció disculpas.

¿Qué pasó con Barcelona SC y Erick Mendoza en la Copa Ecuador?

Barcelona SC venció a Liga de Portoviejo por un marcador de 1-0 y consiguió su boleto hacia la siguiente ronda. Pese a ello, las complicaciones para la escuadra torera se produjeron después del compromiso y a raíz del ingreso de Erick Mendoza a los 67 minutos.

Una vez que se consumó el resultado, la ‘Capira’ protestó por una mala alineación de su rival y pidió a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) su sanción. A pesar de que el ‘Ídolo’ también presentó un reclamo, este no fue aprobado.

Tras la acción del cuadro portovejense, la FEF dictaminó que Barcelona SC había incurrido en una falta y le otorgó al equipo de Manabí una victoria de 3-0. La razón de la penalización fue que Erick Mendoza ya había disputado un partido con otro club, Delfín en la ronda previa.

De acuerdo al reglamento, en su artículo 50, un futbolista no puede representar a dos equipos durante la misma etapa del torneo. En el presente caso, esta correspondía desde octavos hasta semifinales, por lo que Mendoza no podía presentarse con el cuadro de Guayaquil.

Las disculpas de Erick Mendoza tras la eliminación de Barcelona SC

La noche del lunes 17 de agosto del 2026, Erick Mendoza se pronunció por medio de sus redes sociales después de la eliminación. El futbolista publicó una historia de Instagram con una carta en la que ofreció disculpas al club y a sus hinchas por el percance ocasionado.

“Quiero pedirles mis más sinceras disculpas por lo ocurrido y por nuestra eliminación de la Copa Ecuador. Sé cuánto duele quedar fuera de un torneo de esta manera; créanme que yo también siento profundamente la tristeza, la frustración y la impotencia que embargan a nuestra hinchada“, señaló.

Mendoza también sostuvo que es su resposabilidad estar preparado para cuando se le solicite actuar para el equipo. Además, señaló que las decisiones que se tomaron y derivaron en la eliminación torera no dependieron directamente de él.

El delantero se comprometió a devolverle alegrías al club con su trabajo. Finalmente, agradeció a quienes lo han apoyado.

¿Qué medidas tomó Barcelona SC después de quedar eliminado?

El 17 de agosto, horas antes del pronunciamiento de Mendoza, Barcelona SC también emitió un comunicado con respecto a su eliminación de la Copa Ecuador. Allí, el equipo señaló que tomó acciones sobre los responsables de la falla y también ofreció disculpas a su afición.

“La institución desvinculó a los responsables de las áreas de habilitación y control de jugadores. Paralelamente se ordenó la reestructuración y fortalecimiento inmediato de los controles internos y de revisión reglamentaria en todas nuestras competencias. Además, se mantiene una investigación exhaustiva en áreas relacionadas indirectamente para asegurar la transparencia y el estricto cumplimiento normativo en cada proceso“, expresó.