Barcelona SC perdió esta cantidad de dinero en la Copa Ecuador

La Comisión Disciplinaria de la FEF confirmó este viernes 14 de agosto de 2026 la eliminación de Barcelona SC de la Copa Ecuador por la alineación indebida de Erick Mendoza.

Pese a haber ganado 1-0 en cancha a Liga de Portoviejo por los octavos de final, Barcelona SC no cumplió con el reglamento y quedó fuera del torneo.

Barcelona SC también perdió en lo económico

Barcelona SC no solo perdió la opción de seguir compitiendo en la Copa Ecuador, sino que desde lo económico también sufrió un revés en una temporada donde los malos resultados se han hecho presentes con frecuencia.

El capítulo seis del Reglamento habla de las asignaciones y premios que la FEF estableció para la edición de este año para los 51 equipos que intervienen desde la etapa clasificatoria y las subsiguientes.

El artículo 37 menciona que los clubes participantes recibirán cada uno una asignación económica por su participación según la fase de la competición a la que clasifiquen, de acuerdo con la tabla aprobada.

En la fase clasificatoria se entregarán 5 000 dólares; en la fase previa, 10 000; en los dieciseisavos, 20 000; en los octavos, 30 000; en los cuartos, 50 000 y en las semifinales, 80 000, tal como sucedió en el 2025.

El artículo 39 dicta que el vicecampeón de la competición recibirá 120 000 dólares por disputar la tercera etapa o final única, alcanzando un acumulado total de 200 000 entre asignaciones y premios.

Por su parte, el campeón obtendrá 260 000 dólares adicionales en esta instancia, para un monto total acumulado de hasta 340 000.

Los premios económicos no se acumulan desde cero, sino que se equiparan al premio de la nueva fase. Por ejemplo: si un club recibe 5 000 dólares en la fase clasificatoria y avanza a la fase previa (donde el premio total es de 10 000), no cobrará 10 000 adicionales, sino la diferencia de 5 000 para completar el total de esa etapa.

¿Cuánto perdió Barcelona SC?

Barcelona SC sufrió un golpe económico tras ser eliminado de la Copa Ecuador. Con la sanción dictada por la FEF, el club torero quedó fuera en octavos de final y dejó de percibir 20 000 dólares adicionales, monto que habría asegurado únicamente con clasificar a la ronda de los cuartos de final.

La razón de esta cifra se debe al sistema de premios de la FEF, el cual opera de forma acumulativa diferencial. Esto significa que los clubes no cobran el pozo completo de cada etapa desde cero, sino la diferencia económica necesaria para alcanzar el monto total asignado a la nueva instancia.

Al iniciar en 16avos (20 000) y jugar octavos (30 000), el ‘Ídolo‘ aseguró 30 000 dólares. Como el premio de cuartos de final tiene un tope de 50 000, la eliminación administrativa privó a BSC de ingresar los 20 000 faltantes para completar la cuota de esa fase.

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