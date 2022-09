Equipos de LigaPro proponen terminar las relaciones con GolTv

Adonis Preciado (amarillo) transporta el balón ante la marca de dos jugadores de Emelec en el primer Clásico del Astillero de la LigaPro 2022. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Redacción Bendito Fútbol

24 de los 26 equipos pertenecientes a la LigaPro enviaron un documento a GolTv en el que proponen a romper el contrato si no cumple con sus obligaciones. Los clubes denuncian la falta de pagos por los derechos de televisión.

Este martes 13 de septiembre se dio a conocer la misiva donde los equipos exponían su postura. En ella señalan que han evidenciado las conversaciones con la empresa en busca de una solución, sin embargo, no han existido resultados.

En la carta, las escuadras recalcan no haber recibido los pagos ni las cuotas de junio, julio y agosto. A su vez, señalan que aquello los pone en alerta en torno a si les llegarán o no los valores correspondientes a septiembre.

Ante la falta de pago, los incumplimientos de la televisora y lo que consideran una falta de compromiso, las instituciones deportivas han creído necesario el tomar medidas para que exista un cambio. De tal manera, su solicitud y autorización para Miguel Ángel Loor -presidente de la LigaPro- es que se cancele el contrato si es que la contraparte no ejecuta lo requerido.

La propuesta se ampara en los estatutos y cláusulas del vínculo con la empresa televisiva. De igual forma sostienen que también se deberán tomar acciones para adquirir lo adeudado si se decide terminar con el nexo.

Para cerrar se enfatizó en que la economía de los planteles no puede estar sujeta a lo que disponga GolTv. Además, pidió a Loor realizar las gestiones necesarias.

El documento fue firmado por casi todos los 16 clubes de Serie A y los 10 de Serie B. De acuerdo al periodista Nicolás Rivera, Emelec y Manta fueron quienes no respaldaron la acción.

Problemas previos

Esta no es la primera vez que los dueños de los derechos de televisión y los conjuntos de la LigaPro presentan roces. En fechas anteriores, la organización audiovisual amenazó con no pagar parte de sus deudas si no se cambiaba el horario entre un partido entre Orense y Barcelona.

Ante el ultimátum, Loor salió en defensa del ente que preside. En sus redes sociales señaló que, hasta diciembre de 2022, la compañía debía pagar USD 39 millones y hasta agosto había abonado USD 21 millones.

El directivo sostuvo que siempre resguardará los intereses de los clubes y no es ni amigo ni enemigo de GolTv. Él, únicamente, vela por quienes representa. Ante la nueva solicitud aún no se ha pronunciado.

