¿Qué necesita Liga de Quito para ganar la segunda etapa?

Liga Deportiva Universitaria de Quito no depende de sí mismo para ganar la segunda etapa de la Serie A del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

El ganador de esta segunda etapa se clasificará a la final del torneo para jugar ante Barcelona, el otro finalista que se adjudicó este derecho tras imponerse en la primera fase.

En el momento, el equipo albo es tercero en la tabla de posiciones de la segunda fase, con 18 puntos (+2). Está detrás del líder Aucas (22 +11) e Independiente del Valle (19 +2).

Faltan cinco fechas para que finalice la segunda etapa del certamen local. Por esto, estas son sus opciones.

Jugar con otros resultados

Los albos primero deben esperar que Aucas no sume nueve puntos en sus próximas cinco fechas y aguardar que el Independiente del Valle no logre 12 puntos en sus siguientes compromisos. Si esto ocurre, así ganen todos sus compromisos, los albos no podrían alcanzar el primer lugar del certamen.

Con estos números, Liga debe esperar esos resultados y además conseguir victorias en sus siguientes compromisos.

El discurso de Zubeldía

El entrenador Luis Zubeldía, de los albos, considera que el equipo tiene opciones de ganar la segunda etapa. Si bien admite que el plantel precisa de otros resultados, estima que su equipo no puede dar la etapa por perdida.

"No tenemos palabras para los hinchas, pero lo que podemos decir es que vamos a luchar hasta el final", expresó el argentino, quien ya llegó a la final en el 2015, con LDU, pero la perdió en la definición ante Emelec.

Los encuentros

Fecha 11

Liga de Quito vs. Independiente del Valle

Estadio: Rodrigo Paz Delgado - Quito

​

Fecha 12

9 de Octubre vs. Liga de Quito

Estadio: Los Chirijos - Milagro

​

Fecha 13

Delfín vs. Liga de Quito

Estadio: Jocay - Manta

​

Fecha 14

Liga de Quito vs. Guayaquil City

Estadio: Rodrigo Paz Delgado - Quito

​

Fecha 15

Macará vs. Liga de Quito

Estadio: Bellavista - Ambato

