Empate entre 9 de Octubre y Orense

Joquín Vergés de 9 de Octubre (centro) disputa un balón frente a Sebastián Assi (izq.) de Orense. Foto: Twitter 9 de Octubre.

Redacción Bendito Fútbol

El 9 de Octubre empató con el Orense en el Estadio de Los Chirijos de Milagro. Los guayaquileños se encuentran cada vez más dejos de su objetivo; ganar la etapa.

Ninguno de los clubes logró sacarse ventaja ni romper el arco contrario en el cierre de la fecha cuatro de la LigaPro. Pese a que el 'Super 9' fichó jugadores de renombre para la segunda ronda, su convergencia aún no les da resultado.



Durante la primera mitad, ambos conjuntos se prestaron la pelota y alternaron en el dominio del compromiso. Aunque hubo llegadas, ninguna generó un peligro mayúsculo para sus oponentes.



A los 20 minutos del encuentro, los de Guayaquil intentaron llegar al área contraria y reclamaron una mano. Tras un centro, cuando uno de los defensores de Orense intentó despejar la pelota, esta golpeó involuntariamente en su brazo.

Después de la acción, los futbolistas locales reclamaron un penal a su favor, sin embargo, el árbitro Augusto Aragón no lo otorgó debido a que no existía una posición antinatural de la extremidad. El VAR verificó la acción y respaldó la decisión del árbitro.



Los auxiliares de video volvieron a tener acción después de una jugada en el final de los 45 minutos iniciales. Allí se revisó si un tiro libre debía ser repetido o se cobraba el córner en el que devino.



Después del tiro de esquina, Orense tuvo una de las chances más claras del compromiso. Tras un contragolpe, Joao Rojas llegó a tener un mano a mano con el arquero rival, sin embargo, no pudo definir de manera acertada.



Para la segunda etapa del choque, la tónica se mantuvo y la fortaleza de las defensas impidió la llegada de adversarios. Entre los futbolistas que más destacados se encontró Segundo Portocarrero, miembro del cuadro de Machala, que causó estragos en la banda izquierda.



Con el empate, Orense se mantiene en la mitad de la tabla acumulada y de la segunda etapa. 9 de Octubre aún busca salir de la pelea por el descenso.