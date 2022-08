Barcelona contará con otra estrategia para patear los penales

El DT Jorge Célico decidirá qué jugadores patean los penales en Barcelona. Foto: Twitter @BarcelonaSC

Redacción Bendito Fútbol (I)

En el partido entre Independiente y Barcelona, la falta de un lanzador de penales pasó factura al elenco canario. Eso preocupa a Carlos Alfaro Moreno, presidente del club.

Los toreros no atraviesan un buen momento en la LigaPro y en su más reciente cotejo empataron con 1-1. Aunque pudieron ponerse en ventaja durante los minutos finales, Nixon Molina desperdició su oportunidad al errar un penal.



Molina decidió tomar la responsabilidad y se la quitó a Gonzalo Mastriani, que también tenía intenciones de ejecutar el lanzamiento penal. En aquel instante, el DT Jorge Célico no dio ninguna indicación con respecto a quien debía ejecutarlo ni tampoco había un pateador definido.



Ante la falta de una estrategia clara para estos momentos, Alfaro Moreno se refirió a una nueva disposición dentro de la plantilla. Al abandonar la votaciones de la LigaPro, el principal de los toreros conversó con los medios de comunicación y detalló la resolución.



El dirigente de Barcelona tuvo una reunión con el cuerpo técnico del club en función de la decisión. Tras el último suceso, el DT escogerá al futbolista que cobre un penal cuando los ejecutores principales no se encuentren en cancha.



"A mí me encanta que se den responsabilidades, soy amigo de la organización (...) el único que va a designar quién patea es el entrenador. Nadie debe acercarse. Esa es la indicación desde el presidente." sostuvo Alfaro.



¿Qué pasó ante Independiente?

En los minutos de descuento del compromiso frente a los rayados, Luis Segovia cometió una falta sobre Adonnis Preciado. El árbitro sancionó y el VAR ratificó la infracción.



En el banco se encontraba Damián Díaz, dueño de las jugadas a balón parado, y Fidel Martínez y Jhon Jairo Cifuente ya habían abandonado el gramado. Ante la carencia de los principales opcionados se llevó a cabo el debate entre los futbolistas que dirimió a Molina.



El remate del volante de Barcelona fue atajado por Moisés Ramírez e Independiente del Valle mantuvo la igualdad. Con el resultado frente a los de Sangolquí, el conjunto canario sumo cinco puntos. Aucas, líder de la segunda etapa, le lleva el doble de ventaja con 10 unidades.