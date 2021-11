Emelec solicitará árbitros extranjeros para el VAR en las finales

Redacción Bendito Fútbol

La directiva de Emelec está indignada por los errores arbitrales durante su partido ante Independiente del Valle, el pasado 20 de noviembre de 2021.

Por eso, solicitaron a la LigaPro la contratación de jueces extranjeros para manejar el recurso tecnológico en las finales del torneo. A través de una carta firmada por su presidente, Nassib Neme, el cuadro porteño realizó la solicitud oficial.

El documento se entregó la mañana de este 22 de noviembre al presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor. “Formalmente solicitamos que se contraten árbitros extranjeros para que actúen con la herramienta VAR en las finales de la LigaPro a disputarse los días 5 y 12 de diciembre del presente año”, dicta el documento.

El pedido se da después de la derrota 3-2 de Emelec ante Independiente, en el estadio Banco de Guayaquil, que dejó a los azules sin opciones de ser campeones directos. Los principales del cuadro porteño se quejaron ante las decisiones arbitrales de ese partido. “Agresiones no sancionadas, gol en posición adelantada. Emelec forzado a jugar final. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¡Qué vergüenza!“, publicó el vicepresidente de Emelec, Edmundo Véjar, en su cuenta de Twitter.

Con eso se refirió a los codazos propinados por Anthony Landázuri y Jonathan Bauman a jugadores de Emelec, durante el partido. También cuestionó el segundo gol de Independiente, que anotó Cristian Pellerano.

El pedido de contar con jueces extranjeros se sustenta en la disposición general octava, del Reglamento de Competiciones de la LigaPro, que establece: “Los clubes podrán oportunamente solicitar la contratación de árbitros extranjeros para que dirijan los partidos de los campeonatos realizados, administrados y organizados por la LigaPro“. Esto antes debe ser aprobado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.