Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 se iniciarán en septiembre

Jugadores de Ecuador festejan un gol en las eliminatorias a Catar 2022. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol

A falta de una confirmación oficial, por parte de la Conmebol y la FIFA, es casi un hecho que las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 arrancarán en septiembre de 2023.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) será el organismo encargado de confirmar el comienzo del Mundial 2026, inédito por ser el primero en ser organizado por tres países: Canadá, Estados Unidos y México.



Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), durante la presentación de la candidatura de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay para organizar el Mundial 2030, realizada el martes 7 de febrero de 2023, deslizó la posibilidad que las eliminatorias serán en septiembre.



"Creo que hay una necesidad de las federaciones de jugar y generar ingresos. Durante mucho tiempo no los tuvimos por la pandemia, no hubo fechas FIFA y estuvimos en la Copa América", explicó Claudio Tapia.



Seguidamente mencionó que por ello la federaciones aprovecharán las fechas FIFA de marzo y junio para jugar partidos amistosos. "Con la FIFA tenemos que terminar de definirlo, pero hay una necesidad de las federaciones de jugar partidos amistosos", recalcó.



Este miércoles 8 de febrero el periodista argentino Gastón Edul, confirmó que las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 darán inicio en septiembre.



Para la selección de Ecuador el arranque de las eliminatorias en septiembre sería una noticia alentadora, puesto que aún no define cual es el entrenador que reemplace en el puesto al argentino Gustavo Alfaro.​

La fecha de inicio es 'tradición'

La eliminatorias en Sudamérica tienen al último cuatrimestre como uno de sus favoritos para arrancar con los partidos de selecciones.



Para el Mundial Qatar 2022 las eliminatorias empezaron en octubre de 2020; Rusia 2018 en octubre de 2015; Brasil 2014 en octubre de 2011; Sudáfrica 2010 en octubre de 2007; y, Alemania 2006 en septiembre de 2003.



Solo para Corea y Japón 2002 y Francia 1998 arrancaron en marzo de 2000 y abril de 1996, respectivamente.

Visita nuestros portales: