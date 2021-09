Gustavo Alfaro: ‘les aseguro que Ecuador va a pelear contra cualquiera, de igual a igual’

Redacción Deportes

Gustavo Alfaro, DT de Ecuador, resaltó lo conseguido por la Selección hasta el momento en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de fútbol Catar 2022. En una rueda de prensa que ofreció horas antes de viajar con el equipo hacia Montevideo, este 7 de septiembre del 2021, también resaltó que los jugadores “están convencidos” y que jugarán de “igual a igual” contra cualquier equipo.

Ecuador, con 13 puntos, está en el tercer puesto de la clasificatoria. Alfaro aseguró que el objetivo es ubicarse entre los cinco primeros, al final de las eliminatorias. “Tengo una proyección de puntos hecha. Es más, los puntos que tenía en expectativa para esta base ya los cumplimos. Y si tengo seis puntos para la próxima triple fecha, y si seguimos cumpliendo las pautas vamos a terminar donde queremos que es entre los cinco primeros de la próxima clasificación de la Copa del Mundo“, dijo el técnico argentino.

“Tenemos que ir construyendo una identidad y contra eso vamos a pelear. Porque si ustedes me dicen que me siento menos que Chile, menos que Uruguay, menos que Argentina o menos que Brasil, no, no me siento menos que nadie. Mientras yo tenga estos muchachos convencidos les aseguro que Ecuador va a pelear contra cualquiera, de igual a igual”, añadió el estratega, de 59 años.

“A veces nos tocará ganar, nos tocará empatar o perder pero nuestra entrega va a estar fuera de discusión. Porque nosotros sabemos lo que nos estamos jugando, porque tenemos en la piel esta camiseta tallada. Los muchachos la tienen tallada y grabada en su corazón. Sabemos lo que nos estamos jugando”, complementó.

Sobre Uruguay, el rival del próximo 9 de septiembre del 2021, Alfaro resaltó la calidad de sus jugadores y su proceso. “Hoy Uruguay tiene una idea que está afianzada desde hace muchísimo tiempo, que está afianzada por el ‘Maestro’ (Óscar) Tabárez y tiene una generación de jugadores nueva que se está adaptando a un proceso de selección, pero que ya tiene un proceso adquirido, un sello firme. Entonces, los jugadores llegan y ya tienen un proceso que saben cuál es”, aseguró.

Brasil es líder del claificatorio con 21 puntos, en siete cotejos. Le siguen Argentina (15 puntos), Ecuador (13), Uruguay (12), Colombia (10), Paraguay (8), Perú (8), Chile (7), Bolivia (6) y Venezuela (4).