Deportivo Quito jugará la Superliga Femenina

Miryam Granada (abajo, tercera desde la izq.) es una de las capitanas del equipo del Deportivo Quito que jugará la Superliga. Foto: Carlos Rojas / EL COMERCIO

Carlos Rojas Acevedo (D)

En medio de la alargada crisis del Deportivo Quito, que tiene a la dirigencia del club en la búsqueda de acuerdos para poder afrontar el torneo de la Segunda Categoría de Pichincha, el equipo femenino azulgrana genera ilusiones. Los colores azul y rojo de la 'AKD' se verán este año en la Superliga Femenina.

La 'Academia' llegó a una alianza con el Quito FC para disputar el principal torneo femenino del país en el 2023. Así, las azulgranas se enfrentarán a Dragonas, Ñañas, Barcelona y otros conjuntos que se han destacado en las últimas temporadas en el país.

El proyecto femenino del Deportivo Quito arrancó hace dos años y en este 2023 volverá a tener un cuerpo técnico de experiencia en el fútbol femenino encabezado por Wladimir López.

"El equipo tiene jugadoras bastante jóvenes, algunas de selección nacional. La idea es que este año ya vayan teniendo una experiencia de Superliga y tratar de consolidarnos en unos dos años", explica el DT López.

Como parte del cuerpo técnico también están Carolina Haro, asistente técnica y analista de videos; Soledad Garcés, asistente técnica y encargada de las formativas; Lenin Farinango, preparador físico; Ricardo Villamar, preparador de arqueras; Juan Carlos Rodríguez, asistente técnico, entre otros.

El cuerpo técnico del Deportivo Quito femenino que encabeza Wladimir López (cuarto desde la derecha). Foto: Carlos Rojas / EL COMERCIO

"Tenemos una base de jugadoras y el equipo femenino ha ido creciendo. Ahora se nos presenta esta oportunidad, este desafío en la Superliga. Para nosotros es un salto de calidad", cuenta Daniel Barrazueta, dirigente del equipo y encargado del equipo femenino.

"Nuestro objetivo es ser competitivos ante otros equipos con infraestructura, con jugadoras de experiencia", añade el dirigente.

Deportivo Quito en el fútbol femenino

Lo que más llama la atención al presenciar el entrenamiento del equipo femenino del Deportivo Quito es la organización.

Pese a la crisis institucional las jugadoras se ejercitan bien uniformadas y lucen los colores del equipo de la Plaza del Teatro, al igual que el cuerpo técnico que encabeza Wladimir López.

A simple vista, al observar una práctica en la cancha Bolivariana del parque La Carolina, parecería que ese equipo no está en problemas.

Las jugadoras se entregan en cada práctica y sobre todo se ilusionan con disputar la Superliga. Todavía no se anuncia una fecha para el inicio del torneo, pero ellas se ejercitan todos los días.

Jugadoras del Deportivo Quito en una práctica en la cancha de la Liga Bolivariana en el parque La Carolina. Foto: Carlos Rojas / EL COMERCIO

Miryam Granada, una de las capitanas

Miryam Granada, de 28 años, es una de las futbolistas más experimentadas y capitana en el equipo.

Es economista y además trabaja desde hace cuatro años en la parte administrativa del Deportivo Quito. "Una en el Quito hace de todo", comenta con una sonrisa.

Desde los 9 años ha sido parte de equipos barriales, luego estuvo en la selección del colegio Luciano Andrade Marín y hasta integró la selección de Pichincha con la entrenadora Jeny Herrera.

Mientras estudiaba en la Universidad Central también jugó en Liga y más adelante en América de Quito y Técnico Universitario.

Granada se desempeña como defensa central y se ilusiona con la Superliga. "Hace unos cuatro años no me sentía hincha del Quito, pero en estas últimas temporadas he sentido lo increíble que es alentar al Quito. Impresiona el apoyo de los hinchas", asegura.

"Defender los colores del Quito en Superliga será muy importante. Jugar en Deportivo Quito es un orgullo y una responsabilidad. Estar en este equipo es defender y tener un peso en la espalda. Haremos lo mejor que podamos", añade Granada.

Joselyn Rodríguez, hincha y jugadora

Joselyn Rodrígez, de 22 años, también es parte del equipo femenino del Deportivo Quito. Para ella es un "sueño" integrar el plantel porque es hincha de la 'Academia' desde niña.

"Desde que me acuerdo, mis papás me llevaban al estadio. Era increíble ver a los hinchas, la bandera gigante. Recuerdo que incluso de niña viajamos a Cuenca para la final del 2009. ", relata.

"Para mí es lindo representar al Deportivo Quito, porque toda mi vida he sido del equipo. Una parte de mí es del Quito", añade Rodríguez, quien se desempeña como volante cinco.

Visita nuestros portales: