Deportivo Quito no puede inscribir jugadores. ¿Qué pasa con la AKD?

El primer equipo del Deportivo Quito ya empezó actividades, con el DT paraguayo Raúl Duarte a la cabeza. Sin embargo, una sanción de FIFA, por una deuda pasada con el argentino Sebastián Rusculleda, exjugador del plantel en 2012, impide al club inscribir nuevos jugadores.

Los chullas esperan llegar a un acuerdo con su exfutbolista para poder reforzarse y afrontar el campeonato de Segunda Categoría de Pichincha, que probablemente empiece en marzo.

En el peor escenario, si la directiva no logra un acuerdo y no se levanta esa sanción, incluso es probable que la 'Academia' no dispute el torneo provincial o lo haga con su base de juveniles y reservas, al no poder inscribir nuevos refuerzos.

El panorama es complicado, pero Samantha Yépez, presidenta del equipo de la Plaza del Teatro, tiene confianza para esta nueva temporada.

Desde la directiva buscan llegar a un acuerdo con Rusculleda y han planteado un plan de pagos. "A través de abogados enviamos una nueva propuesta. Si él acepta viajaremos a Argentina para hacer entrega del abono inicial, personalmente, firmar los documentos adecuados y que se pueda cumplir el acuerdo de pago", contó Yépez en entrevista con este Diario.

"Ahora estamos complicados por el tema de Sebastián Rusculleda. Tenemos una sanción de no poder inscribir jugadores. Ya hicimos una fuerte oferta económica, desde el año anterior que tuvimos la sanción. Lamentablemente él nos pide que sea más de la mitad de una deuda de 230 mil aproximadamente. El club no tiene esas condiciones ahora, hemos hecho una oferta, un plan de pagos, acorde a la situación del club, pero no ha habido esa apertura", dijo Yépez.

"Como siempre, tenemos el tema de suspensiones. En el 2022 pudimos jugar todos los partidos, levantando las sanciones. Los acreedores confían en nosotros, hemos cumplido con todos los que tenemos acuerdos de pago y este año también buscaremos cumplir y poder jugar", indicó.

¿Qué pasa si no hay acuerdo?

"Si el jugador no nos acepta el acuerdo, lamentablemente Deportivo Quito no podrá inscribir jugadores. Tenemos solo los futbolistas de reserva, los que fueron registrados el año pasado y seguirán este año con nosotros, pero eso sí nos perjudicaría la participación. Lo importante es que se haga la negociación", explicó Samantha Yépez.

Si la directiva del Deportivo Quito no logra concretar un acuerdo de pago con el argentino Sebastián Rusculleda es probable que la 'AKD' no dispute el torneo provincial de la Segunda Categoría.

En ese peor escenario, de no poder inscribir jugadores, si el torneo provincial es opcional lo más seguro sea que Deportivo Quito no participe. "Todavía no sabemos si el campeonato será opcional".

Por el contrario, si se llega al acuerdo, los azulgranas esperan reforzarse. El objetivo del Quito, cinco veces campeón de Ecuador, es lograr el ascenso.

"Nuestro objetivo siempre será ascender. Confiamos en el profesor Raúl Duarte, el año pasado se hizo un buen trabajo y lamentablemente nos quedamos eliminados en los penales. Este año esperamos luchar hasta el final y cumplir con todos los objetivos, en lo económico, legal y deportivo", aseguró Samantha Yépez.

