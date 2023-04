Deportivo Cuenca goleó al Guayaquil City en el Alejandro Serrano

Bruno Duarte, jugador del Deportivo Cuenca. Foto: @DCuencaOficial

Redacción Deportes

Deportivo Cuenca empieza a tomar vuelo en la LigaPro Serie A de Ecuador. Ante su gente, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, el 'Expreso Austral' derrotó 4-1 al Guayaquil City la tarde del 15 de abril del 2023.

Con el triunfo, el Cuenca sumó 9 puntos en seis partidos. En tanto, el City está en el último casillero de la clasificación con solo 4 unidades.

Vilington Germán Branda, Raúl Becerra, Lucas Mancinelli y Bruno Duarte anotaron por Deportivo Cuenca.

Miguel Parrales anotó el empate transitorio para la visita.

Goleada del Deportivo Cuenca

El 1-0 llegó a los 36', con una sensacional definición de Vilington Germán Branda, de 21 años.

El extremo izquierdo recibió el balón en el área, se acomodó y con remate de izquierda superó la resistencia del arquero Gonzalo Valle.

En la primera parte Deportivo Cuenca había generado mejores opciones, pero el empate llegó a los 44' gracias a Miguel Parrales.

El ariete manabita convirtió con un lanzamiento libre directo que pasó entre la barrera local.

Con el 1-1 finalizó la primera parte.

El 2-1 llegó en el inicio del segundo tiempo tras un error en la salida del elenco visitante.

Tras la mala salida de la defensa, el goleador argentino Raúl Becerra, de 35 años, estuvo atento para colocar el 2-1 a los 46’.

A los 55’, el Cuenca puso el 3-1. Lo marcó de penal el argentino Lucas Mancinelli.

Polémico penal

El árbitro Bryan Loayza decretó un penal, por una supuesta falta sobre Becerra.

La acción fue revisada por el VAR. Sin embargo, en las imágenes de televisión no se apreció con total claridad la falta dentro del área.

Al final, el central ratificó su decisión.

El 4-1 llegó gracias a un remate de cabeza del defensa Bruno Duarte a los 89'.

Al final, los hinchas colorados salieron contentos con el amplio marcador.

En la próxima fecha, Deportivo Cuenca jugará ante Barcelona, en Guayaquil.

En tanto, el City será local ante Delfín.

Deportivo Cuenca

Los partidos de la fecha 6

14 de abril

Partido: Libertad vs. Independiente del Valle (0-0)

Estadio: Reina del Cisne

​

Día: 15 de abril

Partido: Técnico Universitario vs. Aucas (0-1)

Estadio: Bellavista



Partido: Deportivo Cuenca vs. Guayaquil City

Hora: 15:00

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Transmiten: GolTV / Star +



Partido: Liga vs. Barcelona SC

Hora: 18:00

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Transmiten: GolTV / Star +

Día: 16 de abril

Partido: Cumbayá vs. Gualaceo

Hora: 13:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star +



Partido: Delfín vs. Mushuc Runa

Hora: 15:30

Estadio: Jocay

Transmiten: GolTV / Star +



Partido: Emelec vs. El Nacional

Hora: 18:00

Estadio: George Capwell

Transmiten: GolTV / Star +

​

Día: 17 de abril

Partido: Universidad Católica vs. Orense

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star +

