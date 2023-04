Aucas ganó a Técnico Universitario con un gol de penal

Jhon Jairo Cifuente, delantero ecuatoriano del Aucas. Foto: @Aucas45

Aucas se llevó la victoria de la cancha del estadio Bellavista de Ambato. El 'Papá' se impuso 1-0 en su visita al Técnico Universitario, el 15 de abril del 2023.

En el tiempo de descuento, el ariete Jhon Jairo Cifuente anotó de penal. Fue el 1-0 que le dio el triunfo al elenco capitalino.

Fue un partido sin muchas emociones, que estuvo marcador por la paralización del esférico en varios tramos del partido y por las intervenciones del VAR.

El penal fue polémico.



Partido muy trabado y pausado

Los primeros 45 minutos que se jugaron en el Bellavista de Ambato no hubo emociones ni acciones de peligro. De hecho, ninguno de los dos planteles realizaron un remate a portería en esta mitad del compromiso.



Por un lado, Aucas, dirigido por César Farías dominó el esférico con mucha diferencia sobre su rival, sin embargo, carecieron de profundidad y el toque en el último cuarto para hacer daño.



En cambio, el Técnico Universitario de Juan Pablo Buch, intentó generar peligro por las bandas aprovechando la velocidad de sus extremos Alexander Bolaños y Luis Estupiñán, pero no tuvo éxito.



A los 19’, Juan Carlos Andrade, árbitro principal del compromiso, detuvo el juego por una posible roja tras una falta del central del ‘Rodillo Rojo’ Edison Carcelén sobre Erick Castillo.



La jugada se revisó en el VAR, y Andrade no mostró la cartulina roja.

Solo 10 minutos después, a los 28’, otra vez el VAR tuvo participación. Andrade expulsó a Roberto Luzárraga por una falta sobre Pedro Pablo Perlaza.



La expulsión fue revisada por el VAR y llamaron al juez para que la revise. Finalmente, Andrade cambió de decisión, anuló la roja y le mostró la amarilla al central del cuadro ambateño.



Falta de poder ofensivo

Para la segunda mitad del encuentro se mantuvo la misma dinámica. No hubo aproximaciones de peligro de cualquiera de los dos equipos.



César Farías realizó cuatro variantes durante los segundos 45 minutos, con el fin de buscar el empate. Ingresaron jugadores como Jhon Jairo Cifuente, Roberto Ordoñez, Jordan Rezabala, entre otros.



Buch también hizo lo mismo con Técnico Universitario, pero ni con todas las variantes en cancha se abrió el marcador en Ambato.



La más clara de la segunda parte la tuvo el ‘Degollador’ Cifuente a los 73’. El delantero ecuatoriano dejó en el camino a dos rivales y con un remate a media distancia quiso sorprender, pero este se fue ligeramente desviado.



A los 90 +5, Cifuente anotó el gol del triunfo.

