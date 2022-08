Cumbayá derrotó a Macará y se aleja del descenso

Cumbayá se impuso como local a Macará, en Quito. Foto: Macará

Redacción Bendito Fútbol

El Cumbayá derrotó 1-0 al Macará este domingo 14 de agosto de 2022, en un partido que enfrentó a rivales directos en la búsqueda de la permanencia en la Serie A.

Los dirigidos por Carlos Calderón jugaron más de 50 minutos con 10 hombres en el estadio Olímpico Atahualpa, por la expulsión del delantero Tobías Donsanti a los 39 minutos.



Al inicio del partido no hubo un claro dominador del juego, ya que ambas escuadras mantenían la posesión en busca de generar una acción de peligro.



La primera jugada peligrosa lo tuvo Macará. Janpol Morales ingresó al área por el sector derecho e intentó un remate que fue atajado por Erik Viveros.



Cumbayá abrió el marcador a los 30 minutos, con anotación del capitán Juan Carlos Paredes. El lateral ejecutó un disparo desde fuera del área, que el guardameta Johan Padilla no logró desviar.



La ‘Hormiga’ volvió a convertir en el campeonato ecuatoriano tras cuatro años. Su última anotación fue en el 2018, cuando defendió los colores de Emelec. Aquella vez le convirtió igualmente a Macará.



Tras la anotación, el ‘Ídolo Ambateño’ quiso equiparar el marcador lo más rápido posible, pero en frente tuvieron al golero Viveros con mucha confianza. A los 36 minutos, Luis Mina disparo a quemarropa, pero el remate fue bloqueado.



Para iniciar la segunda mitad el técnico visitante Marcelo Fleitas realizó tres variantes, para buscar el empate ante un equipo que se quedó con 10 jugadores.



Pese a la superioridad númerica los visitantes no conseguieron ser peligrosos en el arco contrario, lo que les costó la derrota.



En los minutos finales, Erik Viveros se convirtió en el héroe del cotejo evitando que el balón que ingrese al arco. El guardamenta sacó en la línea un cabezazo.



Con este resultado, Cumbayá superó a Macará en la tabla acumulada en la lucha por el descenso. Los locales tienen 18 puntos, mientras que los de Ambato se quedaron con 15. En la siguiente fecha, Cumbayá visitará a Liga de Quito. Por otra parte, Macará recibirá al Aucas.