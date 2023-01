¿Cuándo debutará Barcelona SC en el 2023?

Pese al pasivo millonario que acumula Barcelona, la directiva busca la forma de inviertir en su equipo de cara al campeonato ecuatoriano de fútbol 2023.

Redacción Deportes

Barcelona alista maletas para viajar a Estados unidos, donde continuará con sus trabajos de pretemporada. Será en ese país donde debutarán en el 2023, con partidos amistosos.

La concentración en el extranjero se realizará entre el 11 y el 26 de enero del 2023. Durante la última semana, el equipo de Fabián Bustos se realizó chequeos médicos y se entrenó en el estadio Monumental.

Durante su estadía en Miami, Estados Unidos, Barcelona cumplirá con tres partidos amistosos. Ya se oficializaron las fechas y rivales que tendrá el equipo porteño, que en el 2022 finalizó el torneo ecuatoriano como subcampeón.

Partidos amistosos de Barcelona y fechas

Partido: Barcelona vs. Atlas.

Fecha: 18 de enero de 2022.

Estadio: Estadio de Daytona.



Partido: Barcelona vs. Herediano.

Fecha: 21 de enero de 2022.

Estadio: Estadio FIU.



Partido: Barcelona vs. Dallas.

Fecha: 25 de enero de 2022.

Estadio: Estadio Toyota.

¿Cuál es la posible alineación de Barcelona 2023?

La directiva de Barcelona confirmó a nueve fichajes hasta el momento, para reforzar al equipo en puestos claves. Así mismo, se confirmó la salida de otros elementos, que cumplieron su contrato con la institución.

Con el nuevo plantel, Fabián Bustos podrá probar cambios en Barcelona antes de su debut oficial en el campeonato ecuatoriano, que se iniciará el 24 de febrero de 2023. El equipo también debe disputar la Copa Ecuador y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Esta sería la posible alineación de Barcelona en la temporada:

Xavier Burrai; Pedro Velasco, Luca Sosa, Carlos Rodríguez, Mario Pineida; Bruno Piñatares, Leonai Souza, Janner Corozo, Cristian Ortiz; Agustín Rodríguez y Jhon Cifuente.

