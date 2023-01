Barcelona e Independiente del Valle, los clubes con más extranjeros

Lautaro Díaz es uno de los nueve jugadores que integran la plantilla de Independiente del Valle para la temporada 2023. Foto: Facebook Independiente Del Valle.

Para la temporada 2023 los clubes de la LigaPro pueden tener en sus filas hasta ocho jugadores extranjeros.

Esta decisión no dejó nada contentos a algunos actores del fútbol ecuatoriano, quienes mostraron su preocupación y desacuerdo por esta medida que terminaría afectado a los futbolistas locales.



Sin embargo, la presencia de jugadores nacidos fuera de las fronteras de Ecuador se ha incrementado en el último lustro, amparados principalmente por aquellos que, con la ayuda de los directivos y las autoridades del gobierno central, han logrado nacionalizarse, liberando así los cupos de extranjeros.



De los cinco principales equipos, Barcelona e Independiente del Valle son los que más jugadores no nacidos en Ecuador tienen en sus filas, con nueve.



Ambas instituciones se benefician de las nacionalizaciones de Luca Sosa, Damián Díaz, Richard Schunke y Michael Hoyos para incrementar la presencia de jugadores extranjeros en sus planteles.



Para completar la tendencia de los equipos grandes de Ecuador, Emelec y Liga de Quito tienen siete jugadores extranjeros en sus planteles. Adrián Gabbarini no ocupa cupo de extranjero con los universitarios por ser nacionalizado.



Aucas, actual campeón de la LigaPro, tiene cinco jugadores extranjeros confirmados para el 2023, con el beneficio que los arqueros Damián Frascarelli y Hernán Galíndez, también tiene la naturalización.

Barcelona

Luca Sosa - nacionalizado

Damián Díaz - nacionalizado

Javier Burrai - Argentina

Carlos Rodríguez - Uruguay

Bruno Piñatares - Uruguay

Leonai Souza - Brasil

Christian Ortiz - Argentina

Agustín Rodríguez - Uruguay

Jonatan Bauman - Argentina

Independiente del Valle

Richard Schunke - nacionalizado

Michael Hoyos - nacionalizado

Matías Fernández - Chile

Mateo Carabajal - Argentina

Agustín García Basso - Argentina

Lorenzo Faravelli - Argentina

Cristian Pellerano - Argentina

Nicolás Previtali - Argentina

Lautaro Díaz - Argentina

Emelec

Aníbal Leguizamón - Argentina

Caín Fara - Argentina

Federico Andueza - Uruguay

Alexis Zapata - Colombia

Diego García - Uruguay

Samuel Sosa - Venezuela

Carlos Villalba - Argentina

Liga de Quito

Adrián Gabbarini - nacionalizado

Ricardo Adé - Haití

Facundo Rodríguez - Argentina

Mauricio Martínez - Argentina

Ezequiel Piovi - Argentina

Ángel González - Argentina

Lisandro Alzugaray - Argentina

Aucas

Damián Frascarelli - nacionalizado

Hernán Galíndez - nacionalizado

Aubrey David - Trinidad y Tobago

Wilker Ángel - Venezuela

Francisco Fydriszewski - Argentina

