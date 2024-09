Cristiano Ronaldo alcanzó un nuevo y notable récord fuera de las canchas de fútbol. El delantero portugués, de 39 años, llegó a la impresionante cifra de mil millones de seguidores en redes sociales.

Se trata de un logro que subraya su estatus como una superestrella global tanto en el deporte como en el ámbito digital.

Para celebrar este hito, Ronaldo compartió una emotiva publicación en sus plataformas, destacando el significado de este logro.

“Hemos hecho historia: ¡1000 millones de seguidores! Esto es más que un número: es un testimonio de nuestra pasión, motivación y amor compartidos por el juego y más allá”, expresó el astro en su mensaje.

Desde sus inicios en las calles de Madeira hasta convertirse en uno de los mejores futbolistas de las últimas dos décadas, Ronaldo ha dejado una marca indeleble en el fútbol y en la vida de sus seguidores.

Con estatuas, monedas y múltiples reconocimientos en su haber, su impacto trasciende el deporte.

En el campo, Ronaldo ha ganado la UEFA Champions League en cinco ocasiones, ha sido el máximo goleador en la historia de la competición y posee una impresionante lista de récords, incluyendo el mayor número de goles en una temporada y el récord de más partidos disputados en la UEFA Champions League.

Más allá de sus logros en el fútbol, Ronaldo ha demostrado ser un gigante en el mundo digital. Su mensaje de celebración reflejó gratitud hacia sus seguidores: “Has estado conmigo en cada paso del camino, en todos los altibajos. Este viaje es nuestro viaje y juntos hemos demostrado que no hay límites para lo que podemos lograr.”

Con una carrera llena de éxitos y una presencia abrumadora en redes sociales, Cristiano Ronaldo sigue inspirando y emocionando a millones en todo el mundo. El mejor aún está por venir, promete el ídolo portugués, mientras él y sus seguidores continúan haciendo historia juntos.

Cristiano Ronaldo ha roto varios récords. Estos son 9 imprescindibles:

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number – it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.



From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo