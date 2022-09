Estos son los árbitros que designaron para dirigir el Clásico del Astillero

Franklin Congo dirigirá el primer partido del campeonato ecuatoriano 2022. Foto: Conmebol

Paulo Álvarez (D)

El Clásico del Astillo está cada vez más cerca de disputarse. Para el próximo encuentro los árbitros que dirigirán el partido fueron designados durante el acta de programación de este 14 de septiembre de 2022.

El choque entre toreros y eléctricos se llevará a cabo en la fecha 11 de la LigaPro y está cada vez más cerca. El duelo será este domingo 18 de septiembre de 2022 a las 18:00 en el Estadio George Capwell.



Tanto el 'Ídolo' como el 'Bombillo' palpitan el compromiso y esperan que su fútbol no sea opacado por otros factores. En el último choque de esta clase, uno de los protagonistas fue el referí central.



La organización dio a conocer a los colegiados que dirigirán los ocho partidos. La terna del cotejo entre los dos equipos más grandes de Guayaquil está encabezada por Franklin Congo. El evento, además, contará con VAR.



El papel de Congo como juez central será complementado por Juan Aguilar y Dennys Guerrero, quienes estarán en calidad de asistentes. Diego Lara completará el equipo en calidad de cuarto referí.



Los auxiliares de video contarán con Carlos Orbe a la cabeza. Christian Lescano será su ayudante y Oswaldo Segura, el Quality Manager.



Emelec necesita de la victoria para seguir en pelea por la etapa, pues también cuenta con un partido diferido ante Deportivo Cuenca. Barcelona, aunque ya está clasificado a la final, podrá tener una prueba para medir su desempeño ante un equipo de alto nivel tras la llegada de Fabián Bustos.

Polémico arbitraje en la ida

En choque de ida entre los dos clubes, la actuación del árbitro Guillermo Guerrero y sus compañeros fue criticada. La directiva canaria, inclusive, elevó una queja formal hacia la Comisión Nacional de Arbitraje.



En tres ocasiones, el VAR intervino y la decisión final del referí no dejó conformes a los toreros. En dos de las acciones se pudo otorgar penales y en otra expulsar a un jugado rival.



Las resoluciones de Guerrero no favorecieron en ningún momento a Barcelona. Durante la primera se mantuvo la tarjeta amarilla sobre Sebastián Rodríguez y en las siguientes no se consideró que hubo infracciones.