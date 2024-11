La cuarta fecha de la Champions League se cierra este miércoles 6 de noviembre de 2024 con nueve partidos más, entre los que destacan los que tendrán participación de jugadores ecuatorianos.

Joel Ordóñez (Club Brujas) y Willian Pacho (Paris Saint-Germain) son los ecuatorianos que tendrán acción este miércoles, mientas que Angelo Preciado (Sparta de Praga) no será tomado en cuenta por encontrarse lesionado.

El primero en saltar a la cancha será Ordóñez. Los belgas reciben en el estadio Jan Breydel al Aston Villa, con la necesidad de sumar los tres primeros puntos de local y escalar posiciones para meterse en la fase de eliminatorias para avanzar a los octavos de final.

El único antecedente del Brujas de local en la actual Champions se saldó con una goleada 0-3 por parte del Borussia Dortmund. Luego le ganaron 0-1 al Sturm de Austria y cayeron 3-1 en San Siro ante el Milan.

Ordóñez es titular fijo en la zona central de la defensa. Jugó los tres partidos y completó los 90 minutos.

Pacho y un duro reto

El segundo turno es para Pacho con el PSG que tendrá la dura tarea de hacer respetar el Parque de los Príncipes ante el Atlético Madrid, urgido por sumar puntos tras solo alcanzar una victoria y sumar dos derrotas.

El arranque del PSG tampoco ha sido el esperado en la Champions. Ganó de local un partido (1-0 vs. Girona), empató, también en casa (1-1 vs. PSV), y perdió en Londres (2-0 vs. Arsenal).

Para la Selección de Ecuador la buena noticia es que Pacho, exIndependiente del Valle, Royal Antwerp y Eintracht Fráncfort, está consolidado como uno de los defensas centrales del PSG, junto al brasileño Marquinhos, el de mayor experiencia.

“Es uno de los mejores equipos del mundo, vienen haciendo las cosas bien. Intentaremos trabajar y ver los errores que cometen para aprovecharlo”, dijo el central en la rueda de prensa previa al duelo.

Pacho señaló que trabaja a diario para consolidarse en el equipo, una cultura del sacrificio que siempre ha tenido: “De donde vengo siempre me ha tocado afrontar las cosas de la mejor manera, eso es lo he aprendido y me ha fortalecido y me ayuda en cada partido. Siempre trato de mejorar”.

Miércoles 6/11

12:45 Shakhtar vs. Young Boys

12:45 Brujas vs. Aston Villa

15:00 Feyenoord vs. Salzburgo

15:00 PSG vs. Atlético Madrid

15:00 Bayern vs. Benfica

15:00 Sparta Praga vs. Stade Brestois

15:00 Estrella Roja vs. Barcelona

15:00 Inter vs. Arsenal

15:00 Stuttgart vs. Atalanta

