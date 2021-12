El Boxing Day tuvo 28 goles en cinco partidos

El Boxing Day, un día festivo planeado para el espectador, regaló espectáculo y sobre todo goles: 28 en los cinco partidos que se disputaron, una media de más de cinco tantos en cada uno de los enfrentamientos este 26 de diciembre del 2021.

Fue una gran fecha; una fiesta, una exhibición sobre el terreno de juego que aplacó el bajón anímico generado por la situación sanitaria y el imparable crecimiento de infectados que ha cambiado el paso de los programas de las jornadas.

El Boxing Day arrancó a lo grande. Marcada por la suspensión de tres encuentros a causa del coronavirus contempló abundantes goles y de todo tipo.

No se disputaron el Liverpool-Leeds United, el wolverhampton-Watford ni el Burnley-Watford, la terna de duelos de la decimonovena jornada que forman parte de la quincena de encuentros cancelados por el coronavirus en lo que va de diciembre.

Pero la jornada cumplió con las expectativas y la tradición. Si el Boxing Day es un día dedicado al seguidor, el aficionado no pudo quedar decepcionado. Hubo espectáculo en cada estadio.

En el primer tramo de la sesión, en los duelos tempraneros, se lograron veintidós tantos en solo cuatro partidos.

Nueve goles se contemplaron en el Etihad Stadium, en un homenaje al fútbol en el que el Manchester City ganó 6-3 al Leicester. El equipo de Pep Guardiola alcanzó el descanso con 4-0 (Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Ikay Gundogan y Raheem Sterling). Pero los foxes se llegaron a poner 4-3 (James Maddison, Ademola Lookman, Kelechi Iheanacho).

Un arreón final del líder disipó la incertidumbre y dio la novena victoria seguida al City (Aymeric Laporte y Sterling).

En Carrow Road el Arsenal logró cinco tantos para sumar su cuarto triunfo consecutivo. Ganó al colista, el Norwich (0-5) con un doblete de Bukayo Saka al que se sumaron las dianas de Kieran Tierney, Alexander Lacazette y Emile Smith Rowe.

Who impressed you most on Boxing Day? 🤔 pic.twitter.com/DrusqAqgHD