El 2025 estaba marcado en el calendario como el año más importante en la historia de Barcelona SC. Sin embargo, la celebración de su centenario dejó un sabor amargo y desolador en su multitudinaria hinchada.

En el campeonato ecuatoriano, Copa Libertadores y Copa Ecuador, Barcelona SC fracasó rotundamente al quedarse con las manos vacías, sin títulos y sin un cupo directo a la Libertadores del año entrante, el premio consuelo al que se aferraron hasta el final de la temporada.

Barcelona SC tuvo un pobre rendimiento en el año

Tras disputar un total de 51 partidos oficiales entre el campeonato ecuatoriano, la Copa Libertadores y la Copa Ecuador, el balance final de Barcelona SC refleja una crisis de identidad deportiva que obligó al club a navegar por aguas turbulentas durante gran parte de la temporada.

La falta de un proyecto sostenido se evidenció en la rotación de mando, con dos procesos distintos en el año, alcanzando un rendimiento global del 51%.

Segundo Castillo, un hombre de la casa, fue quien más tiempo estuvo al frente, con 26 partidos dirigidos. Bajo su tutela, el equipo logró 12 victorias, cuatro empates y 10 derrotas, registrando una efectividad del 51%.

Aunque sus números fueron aceptables, la fragilidad defensiva fue constante, ya que su equipo marcó 31 goles, pero recibió 30, dejando una diferencia de apenas +1.

Por su parte, Ismael Rescalvo estuvo al mando en 24 juegos. Su gestión se caracterizó por un exceso de paridad, acumulando 9 victorias, 8 empates y 7 derrotas.

Con un rendimiento del 48%, el BSC del español fue el reflejo de la irregularidad, con 29 goles a favor y 29 en contra, una diferencia de gol nula que estancó las aspiraciones del club.

El dato curioso del año lo puso el interino Pablo Trobbiani, quien dirigió un solo encuentro, logrando una efectividad del 100 % tras golear 5-0 a Mushuc Runa en el Olímpico de Riobamba.

Luces y sombras en el plano local

En el campeonato ecuatoriano, los amarillos disputaron 40 encuentros (30 en la fase regular y 10 en el hexagonal final). El balance fue de 19 triunfos, 10 empates y 11 caídas.

Si bien el equipo anotó 56 goles, los 47 tantos recibidos fueron lapidarios. Este rendimiento le permitió apenas rescatar una clasificación a la segunda fase de la Copa Libertadores 2026, donde deberán medir fuerzas ante Argentinos Juniors.

Sin duda, la mancha más profunda de la temporada ocurrió en la Copa Ecuador. El “Ídolo del Astillero” fue humillado en los dieciseisavos de final tras caer 2-0 ante Cuenca Juniors en el Alejandro Serrano Aguilar.

La derrota dolió el doble al tratarse de un equipo que, en ese momento, militaba en la Segunda Categoría del Azuay, aunque su ascenso a la Serie B en 2026 confirmó que era un rival en franco crecimiento.

Fracaso internacional

La aventura en la Libertadores comenzó con ilusión. Barcelona SC mostró jerarquía al eliminar a El Nacional y al poderoso Corinthians en las fases previas.

No obstante, la fase de grupos fue un desastre deportivo. Con solo una victoria, un empate y cuatro derrotas, el club quedó último en el grupo B con apenas cuatro unidades, despidiéndose prematuramente de la gloria continental.

La última noticia que estremeció al mundo canario fue el asesinato de Mario Pineida, jugador que fue campeón en 2016 y 2020, cerrando un año que sus hinchas querrán borrar lo más pronto posible de su memoria.

