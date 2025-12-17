Barcelona SC en crisis por sueldos impagos y fuerte cruce entre jugadores y dirigencia

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Los jugadores de Barcelona SC denunciaron públicamente la falta de pagos que se arrastra desde hace varios meses y afecta al primer plantel y al personal del club. Tras la difusión del comunicado de los futbolistas, el presidente Antonio Álvarez respondió en redes sociales con fuertes declaraciones, este 17 de diciembre del 2025. El directivo habló de jugadores “borrachos” en este Barcelona SC en crisis.

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Barcelona SC en crisis y la falta de pagos

En un comunicado publicado el 17 de diciembre de 2025, los futbolistas del primer plantel expresaron su “profunda preocupación y malestar” por el incumplimiento en el pago de sueldos, primas y otras obligaciones durante “cuatro meses“. Según el texto, la situación afecta no solo a los jugadores, sino también al cuerpo técnico, utileros, personal médico, de cocina y funcionarios administrativos.

Los jugadores señalaron que recibieron múltiples fechas de pago que no se cumplieron, incluida la del 15 de diciembre, y añadieron que aún se adeuda el 50 % del sueldo de diciembre de 2024.

Ante este escenario, los deportistas decidieron no presentarse a los entrenamientos hasta que se regularicen los pagos y evalúan no disputar el partido ante Independiente del Valle (IDV), correspondiente a la última fecha del campeonato. En ese encuentro, BSC se juega la opción de clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La respuesta de Antonio Álvarez a los jugadores de Barcelona SC

Luego de la publicación del comunicado del plantel, el presidente Antonio Álvarez respondió también de forma pública. En su mensaje, aseguró que el reclamo proviene de “una minoría” de jugadores y sostuvo que cuenta con pruebas contra ellos.

“Barcelona está enquistado por malos elementos. Ellos saben que tengo pruebas contundentes, donde se los ve farreando y con mujeres”, escribió Álvarez.

“¿Jugadores que ganan 30 000 dólares al mes les afecta su economía por estar atrasados septiembre, octubre y noviembre como para parar y decir no vamos a jugar el fin de semana?”, añadió.

El dirigente añadió que propuso pagar primero a los jugadores que ganan menos de 10 000 dólares mensuales, pero que esa opción fue rechazada. También afirmó que “el líder que maneja ese comunicado gana 40 000 dólares mensuales”.

Álvarez insistió en que no se trata de todo el plantel: “Eso que dicen de amor a los colores es pura boca. El amor que tienen es por el valor verde, la plata, y hablo de la minoría que maneja ese comunicado, no de todos. Son7”.

Adelantó que en 2026 se irán 10 jugadores, algunos de ellos con “sueldos altos”.

“Hemos demorado dos días desde el último acuerdo (que seguramente se pagaría mañana o pasado) y lanzan ese comunicado. Ahora vamos a pagarles a los que se quedan; los que se van, que cobren vía FEF. Se acabó”, se añade en el comunicado de Álvarez.

Un cierre de temporada bajo tensión

En lo deportivo, Barcelona SC viene de vencer 2-1 a Orense, resultado que lo dejó segundo con 67 puntos y dependiendo de sí mismo para clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sin embargo, el conflicto entre jugadores y dirigencia marca un cierre de temporada cargado de tensión institucional. Los futbolistas amanezan con no presentarse al partido de fútbol.