Barcelona SC corre el riesgo de sufrir una nueva sanción por la imprudencia de sus hinchas que invadieron el terreno de juego finalizado el partido ante Orense jugado en el Estadio Monumental el domingo 14 de diciembre de 2025.

Barcelona SC conocerá si será sujeto de sanción en el transcurso de esta semana, con lo que cierra un año para el olvido en lo deportivo (no ganó ninguno de los tres títulos que disputó), en lo institucional y económico.

Barcelona SC vive de sanción en sanción

Barcelona SC derrotó 2-1 a Orense con un doblete de Octavio Rivero. Agustín Herrera empató provisionalmente de penal, a poco del cierre del tiempo reglamentario. Previamente, Joao Rojas erró un tiro penal.

Los hinchas amarillos, desde distintas localidades, abandonaron sus ubicaciones y corrieron hacia el césped del Monumental para dirigirse a los jugadores, que se saludaban entre ellos y con la terna arbitral.

Fotos, videos y abrazos pidieron a los futbolistas del equipo local, ante la atenta mirada de Bryan Loayza, juez central del compromiso, cuyo informe será trascendental para determinar la sanción que podrían recibir los guayaquileños.

En lo estrictamente deportivo, deberán viajar a Quito para visitar, en Chillo Jijón, a Independiente del Valle, en un duelo que definirá su clasificación directa a la Copa Libertadores del año entrante.

Un triunfo les asegurará ese cupo directo al torneo internacional, mientras que un empate o una derrota, sumados a una victoria de Liga de Quito ante Universidad Católica en el Rodrigo Paz, los enviará directamente a la segunda fase de eliminación directa.

Desde los más grandes hasta los más pequeños ingresaron al campo del estadio Banco Pichincha 🏟️, tras el agónico triunfo de #BarcelonaSC por 2️⃣-1️⃣ ante #OrenseSC ⚽️.

El resultado ilusiona a la hinchada amarilla con la clasificación directa a la #CopaLibertadores 🏆💛 pic.twitter.com/BpOuwZLMyY — Colegas FC (@ColegasFC_) December 15, 2025

Barcelona SC pagó miles de dólares por multas

Barcelona SC es el equipo que más multas económicas acumuló en las 30 fechas de la etapa inicial del campeonato nacional. La mayor parte de las infracciones susceptibles de sanción las cometieron sus hinchas en casa y fuera de ella.

Las multas impuestas al BSC acumulan un total de 55 825 dólares. Estas se deben a una serie de infracciones relacionadas principalmente con el comportamiento de sus aficionados y temas de organización.

Entre las faltas más recurrentes se encuentran el encendido de objetos pirotécnicos (12 veces), el lanzamiento de objetos sin impacto (6) y la invasión al campo de juego (4 ocasiones).

Otras sanciones por parte de la hinchada incluyen el uso de banderas con astas, el lanzamiento de objetos con impacto, la exhibición de una bandera con mensaje ofensivo por parte de un aficionado y el uso de otras antirreglamentarias.

En el ámbito administrativo y de cumplimiento, las penalizaciones abarcan la falta de control de seguridad (5 veces), la no asistencia a ruedas de prensa (3), no colocar mangas de protección y el ingreso de personas no autorizadas (2).

También se multó al club por instalar y utilizar máquinas de humo detrás de cada arco, por tener una escolta que no cumplía con la edad o estatura reglamentaria y por el uso de una sombrilla no autorizada.

Finalmente, se destaca una sanción a un directivo (sin detallar su nombre y cargo) por intimidar a la terna arbitral al finalizar el partido de la fecha 20 en el empate 1-1 ante Técnico Universitario en el estadio Monumental.

