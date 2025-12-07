Barcelona SC perdió 22 de los 33 puntos que disputó en el Estadio Monumental por el campeonato nacional durante la era del entrenador Ismael Rescalvo. El español fue contratado en junio en lugar de Segundo Castillo.

A falta de dos fechas para cerrar la temporada 2025, el Barcelona SC de Ismael Rescalvo no logró encontrar un funcionamiento que le permita pelear el título, ganado por Independiente del Valle, y ve peligrar su ingreso directo a la Copa Libertadores, en manos de Liga de Quito.

Más noticias:

Barcelona SC, con Ismael Rescalvo, tambalea en casa

La “casa” del Barcelona SC dejó de ser un fortín bajo la dirección técnica del español Ismael Rescalvo, cuyos números revelan una pobre gestión.

Rescalvo dirigió a los ‘toreros’ en 11 partidos de local. De 33 puntos posibles, el entrenador solo pudo rescatar 11, lo que arroja un desalentador porcentaje de rendimiento que apenas roza el 33.3%.

El principal problema se encuentra en la incapacidad de asegurar victorias y, peor aún, en la vulnerabilidad defensiva. De esos 11 encuentros solo logró dos victorias, empató en cinco y sufrió cuatro derrotas.

La diferencia de goles es igualmente preocupante. El equipo anotó 13 goles a favor, pero encajó 17 goles en contra, lo que da como resultado un gol promedio negativo de -3 en el Monumental.

Las cuatro derrotas no solo representan una pérdida de 12 puntos clave, sino que incluyen caídas duras contra rivales directos como Liga de Quito e Independiente del Valle, que se impusieron con un 0-1 y 0-3, respectivamente.

Te puede interesar: Ismael Rescalvo y su paso por Ecuador antes de Barcelona SC

Los cinco empates, que sumaron cinco puntos, representan la pérdida de otros 10 en casa, vitales para las aspiraciones del equipo, dando como suma final la pérdida de 22 puntos de 33 posibles.

La estadística de Ismael Rescalvo de local es la radiografía de una pesadilla para el equipo en su año del centenario.

Números rojos de Rescalvo

Resultado Marcador Rival Victoria 2-0 Orense Victoria 1-0 Libertad Derrota 0-1 Liga de Quito Derrota 0-2 Macará Derrota 2-3 Universidad Católica Derrota 0-3 Independiente del Valle Empate 3-3 Libertad Empate 1-1 Técnico Universitario Empate 1-1 Aucas Empate 2-2 Liga de Quito Empate 1-1 Universidad Católica

‘Patón’, un campeón que no se olvida