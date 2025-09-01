Barcelona Sporting Club contrató a Ismael Rescalvo a finales de junio como técnico “bombero”, tras la salida de Segundo Alejandro Castillo, cuya gestión dejó al club eliminado de la Copa Libertadores y sin acceso siquiera a la Sudamericana.

La misión de Rescalvo era salvar un año clave en la historia del club, pero a pocos meses de su arribo, la situación no mejoró. Los resultados en el campeonato ecuatorianos son discretos y la eliminación en la Copa Ecuador fue un golpe duro para los hinchas.

Ismael Rescalvo y su rendimiento en Barcelona SC

Ismael Rescalvo y su rendimiento en Barcelona SC generan preocupación. Los resultados no lo acompañan desde que asumió el cargo y, lo más alarmante, el nivel de juego tampoco responde a las expectativas. Pese a contar con una de las cuatro o cinco mejores plantillas del país, el equipo muestra un rendimiento muy por debajo de lo esperado en su año centenario.

En sus primeros 10 partidos de torneo nacional, Rescalvo registra un rendimiento del 50% de eficacia. Tiene:

4 victorias

3 empates

3 derrotas

15 puntos de 30 posibles

Aunque Barcelona se mantiene segundo con 47 puntos, está a 12 unidades del líder, Independiente del Valle, que parece encaminado al hexagonal final con una ventaja cómoda.

La situación se agrava con la eliminación en la Copa Ecuador, donde Barcelona SC volvió a decepcionar.

El equipo quedó fuera en dieciseisavos de final tras perder 2-0 ante Cuenca Juniors, un rival de Segunda Categoría que fue claramente superior. Así, el ‘Ídolo’ no solo quedó sin posibilidades en un torneo que aún no ha conquistado, sino que volvió a evidenciar su falta de competitividad.

Comparación con Castillo

Lo más preocupante es que Rescalvo no mejora los números de su antecesor. En sus primeros 10 partidos, Segundo Castillo logró un 70% de efectividad, con:

6 victorias

3 empates

1 derrota

21 puntos de 30 posibles

Aunque el juego del equipo bajo Castillo no convencía, los resultados en Liga Pro fueron mejores que los actuales con Rescalvo.

¿Se queda o se va Rescalvo?

Por ahora, la directiva de Barcelona SC no se ha pronunciado oficialmente. Según periodistas cercanos al club, Ismael Rescalvo sigue ratificado en el cargo, pese a los malos resultados y al descontento de la afición.

El español, además, tiene contrato firmado hasta diciembre de 2026, lo que complica una salida anticipada salvo acuerdo económico.

