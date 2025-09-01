El 2025 debía ser un año especial para Barcelona SC, pero las competencias internacionales y locales mostraron una realidad distinta. El club más popular del país no logró cumplir con las expectativas en el año en que celebra su centenario.

Por como avanza el año, Barcelona SC camina a terminar las celebraciones de su centenario sin ningún título, con eliminaciones tempranas y resultados que los tienen lejos del primer lugar de la tabla de posiciones del campeonato nacional.

Más noticias:

Barcelona SC fracasó en la Libertadores

En la Copa Libertadores, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos. Finalizó con cuatro puntos y una diferencia de gol de menos tres, ubicándose último en su grupo y terminando 28 entre 32 participantes.

Solo superó a Deportivo Táchira de Venezuela, que no sumó unidades; Carabobo, también de ese país, que alcanzó un punto con menos 11 de diferencia de goles; Sporting Cristal con cuatro y menos 10 y Talleres de Argentina con cuatro y menos tres.

Su registro fue de un triunfo, un empate y cuatro derrotas, resultados que tampoco le permitieron avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, terminando su participación en torneos Conmebol durante el primer semestre.

Barcelona SC fracasó en la Copa Ecuador

En la Copa Ecuador las cosas no mejoraron. Por tercer año consecutivo, quedó eliminado en los 16avos de final ante un equipo de menor categoría.

En 2023 fue eliminado por El Nacional, en 2024 por Independiente Juniors de la Serie B y en 2025 por Cuenca Juniors, campeón de la Segunda Categoría de Azuay.

Barcelona SC fracasó en el campeonato nacional

El campeonato nacional tampoco ofrece muchas esperanzas. Independiente del Valle, actual líder, mantiene una ventaja de 12 puntos y parece ser solo cuestión de tiempo para que levante su segundo trofeo de monarca nacional.

La diferencia deja al equipo con opciones reducidas y dependiendo más de resultados ajenos que de su propio rendimiento para pelear la corona. Su campaña se resume en 14 triunfos, cinco empates y ocho derrotas.

En cuanto a la dirección técnica, los números tampoco fueron los esperados. El español Ismael Rescalvo, actual entrenador, mantiene un rendimiento del 45,4% de los puntos disputados. En contraste, Segundo Castillo, a quien reemplazó, había alcanzado el 75%.

Barcelona SC tambalea con Antonio Álvarez

La dirigencia también estuvo en el centro de la atención. La administración de Antonio Álvarez recibió cuestionamientos por parte de hinchas y socios desde su llegada.

Su asunción se produjo en medio de un proceso electoral polémico que incluso motivó la designación de un interventor del Ministerio del Deporte mientras se realizaban los comicios. El 25 de mayo de este año, Álvarez venció a Matías Oyola, hoy director deportivo del club, con 1 159 votos contra 686 de su rival.

El 4 de enero de 2024, Álvarez expresó que estaban trabajando para conformar un plantel competitivo y que no llegarían nombres ‘chimichurris‘, sino jugadores de calidad. Las contrataciones y los resultados obtenidos posteriormente contrastaron con aquella declaración.

La combinación de decepcionantes resultados internacionales, eliminaciones en torneos nacionales y la poca proyección en el campeonato ecuatoriano han marcado el año centenario de Barcelona SC.

Las estadísticas y hechos de la temporada muestran una campaña con pocas satisfacciones para sus aficionados, que esperaban un curso histórico en términos de logros.

Información externa: Barcelona SC

Entrevista con Adrián Luna Martinetti