Barcelona SC sumó el domingo 17 de agosto de 2025 una nueva derrota en el Estadio Monumental en el campeonato nacional ante Macará, que ganó recién su sexto juego en 25 jornadas. Su lucha se centra en alejarse del cuadrangular del descenso.

Los hinchas de Barcelona SC desfogaron su molestia contra los jugadores, cuerpo técnico y dirigencia, en especial contra Antonio Álvarez, su presidente, cuya gestión es comparada con la de Eduardo Maruri, uno de los presidentes de ingrata recordación en el siglo XXI.

Antonio Álvarez no para de sumar fracasos

El 13 de diciembre de 2023, Antonio Álvarez fue posesionado como presidente de Barcelona SC. Antes de ese día, acudió a la justicia ordinaria para que su candidatura fuera aceptada por el Tribunal Electoral del equipo canario, algo que no ocurrió con la de su contrincante Rafael Verduga.

La lista de Álvarez fue la única habilitada, lo que facilitó su asunción al cargo. Sin embargo, el 19 de diciembre de ese mismo año, Andrés Guschmer, ministro de Deportes por esos días, negó la inscripción de Álvarez, iniciando una pugna que lo inhabilitó temporalmente para ejercer la presidencia. Incluso un interventor del ministerio se hizo cargo de la institución.

El 25 de mayo de 2024, una vez solventados todos los procesos legales pendientes, Álvarez se impuso en las urnas a Matías Oyola, candidato de la lista de Verduga, con 1 159 votos. El exjugador, que actualmente ocupa el cargo de gerente deportivo, obtuvo únicamente 686.

La gestión de Álvarez en 2024 se resume en un año sin acceso a las finales del campeonato nacional. En la Copa Ecuador, fueron eliminados en los dieciseisavos ante Independiente Juniors; en la fase de grupos de la Libertadores y en los ‘playoffs’ de la Sudamericana, también quedaron fuera.

Entrenadores como Diego López, Ariel Holan y Segundo Castillo (como interino) estuvieron al frente del equipo durante estos fracasos. Lo más rescatable fue la clasificación a la Libertadores, aunque solo alcanzaron la segunda fase.

El 2025 sigue un camino similar, primero con Castillo como DT titular y ahora con Ismael Rescalvo. Pese a clasificarse para la fase de grupos de la Libertadores en el año de su centenario, el equipo fue eliminado tras terminar cuarto en el grupo B, sin alcanzar el “premio consuelo” de la Sudamericana.

En el campeonato nacional, Barcelona SC marcha tercero, pero a nueve puntos de Independiente del Valle, el sólido líder con 53 unidades. Sus opciones de ganar el título se esfuman fecha a fecha, pese a que faltan cinco partidos del todos contra todos y 10 del hexagonal final.

En esta etapa, los seis clasificados arrancarán con el mismo puntaje de las primeras 30 fechas, por lo que la distancia con IDV parece cada vez más decisiva para definir al campeón de 2025.

En la Copa Ecuador, deberá enfrentar a Cuenca Juniors en el Alejandro Serrano, compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final.

Eduardo Maruri no terminó su mandato

La gestión de Eduardo Maruri al frente de Barcelona Sporting Club entre 2007 y 2010 estuvo marcada por desafíos deportivos e institucionales. Asumió la presidencia el 28 de noviembre de 2007, tras una elección en la que obtuvo 1 003 votos de un total de 1 274 socios habilitados.

Su administración buscó modernizar el club y llevar a cabo cambios estructurales, pero se encontró con dificultades financieras y tensiones internas, según relata El Comercio en una publicación de septiembre de 2015.

En el ámbito deportivo, Barcelona no logró destacarse durante su mandato. El equipo no pudo clasificarse a la Copa Libertadores en ninguno de los tres años que duró su gestión, pese a que en 2008 armó el famoso plantel de los 10 millones de dólares, que no tuvo el cierre esperado, quedándose con las manos vacías.

En 2009, Barcelona estuvo al borde del descenso por primera vez en su historia, una situación que generó gran preocupación entre los aficionados y en 2010 perdió el desempate con el Deportivo Quito por un cupo a la Libertadores 2011.

La relación con los socios e hinchas también fue compleja. Durante su presidencia, Maruri enfrentó críticas y presiones constantes, con manifestaciones y mensajes de descontento de parte de la afición.

El Comercio reportó en octubre de 2009 que, en un partido contra Liga de Portoviejo, parte de la hinchada mostró pancartas con leyendas como “Fuera Maruri” y “Elecciones ahora”, reflejando el malestar con su gestión.

En el ámbito institucional, Maruri impulsó cambios significativos, como la contratación de la empresa española MediaPro para asesorar al club en áreas de publicidad, finanzas y deportes. Sin embargo, estos esfuerzos no se tradujeron en mejoras inmediatas ni en la estabilidad financiera ni deportiva del equipo.

Finalmente, Maruri renunció a la presidencia el 22 de diciembre de 2010, citando “problemas familiares” como motivo de su salida. Su gestión dejó una huella negativa en la historia del club “marcada por intentos de modernización y los desafíos inherentes a la administración de una institución deportiva de gran envergadura”.

