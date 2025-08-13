Mientras Liga de Quito e Independiente del Valle han convertido a la Copa Sudamericana en terreno de gloria, sumando cuatro títulos que los colocan entre los clubes más exitosos del torneo, Barcelona SC sigue sin dejar huella.

El ‘Ídolo’, uno de los clubes más importantes del fútbol ecuatoriano, nunca ha logrado una campaña que esté a la altura de su historia.

La dirigencia y parte de la hinchada amarilla no han dado prioridad al certamen, el segundo en importancia de la Conmebol después de la Copa Libertadores.

Dirigencia e hinchada le resta valor a la Sudamericana

De hecho, varios directivos y aficionados han restado valor a la Sudamericana. Sin importar de que otorga premios económicos significativos y la posibilidad de sumar un título internacional.

El actual presidente del club, Antonio Álvarez, lo dejó claro a finales de 2023 —antes de ser electo— cuando afirmó: “Barcelona solo está hecho para la Copa Libertadores”.

Sus declaraciones coincidieron con la consagración de Liga de Quito en su segunda Sudamericana, un logro que no fue reconocido por ciertos sectores de la hinchada canaria, que incluso han llegado a llamar despectivamente al certamen “Copa Turramericana”, minimizando los méritos de los triunfos de LDU e Independiente del Valle.

Historial de Barcelona SC en la Copa Sudamericana

Desde que la Conmebol creó la Copa Sudamericana en 2002, Barcelona SC ha participado en apenas 11 de las 24 ediciones disputadas.

En los primeros años, sus ausencias se debieron a flojas campañas en el torneo local. Luego, con el formato anterior —que impedía a un club jugar Libertadores y Sudamericana en la misma temporada—, el equipo se perdió varias ediciones por clasificar al principal torneo continental.

La mejor participación del ‘Ídolo’ fue llegar a octavos de final en dos ocasiones: 2002 y 2012. Desde entonces, sus resultados fueron discretos. En total, ha disputado 36 partidos, con un balance de 13 victorias, 11 empates y 12 derrotas.

El cambio de formato en 2021, que permite a los terceros de la fase de grupos de la Libertadores disputar la Sudamericana desde dieciseisavos de final, tampoco mejoró su desempeño.

En 2023 y 2024, Barcelona SC quedó relegado a este torneo tras fracasar en la Libertadores, pero quedó fuera en la primera llave. Y en 2025, en pleno año de su centenario, terminó último de su grupo de Libertadores, quedando fuera de toda competencia internacional.

