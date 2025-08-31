Barcelona SC se enfrenta en un partido clave a Universidad Católica en el estadio Monumental por la fecha 27 del campeonato nacional. El cuadro torero, actualmente segundo en la tabla, afronta el compromiso con la obligación de ganar para no perderle pisada al líder Independiente del Valle, que mantiene una ventaja importante en la parte alta del torneo.

El conjunto guayaquileño llega con sentimientos encontrados. Por un lado, se mantiene en la lucha por el título de la Serie A, pero por otro, arrastra la dura eliminación sufrida a mitad de semana en la Copa Ecuador a manos del Cuenca Juniors, un club de Segunda Categoría. Con tal derrota sobre sí, lo único que le queda es el torneo local, pues también fue eliminado de la Copa Libertadores en el primer semestre del 2025.

Universidad Católica, en cambio, afronta el compromiso con un panorama más sereno, pero con motivaciones igualmente fuertes. Los camaratta pelean por meterse en la liguilla por el título y buscar puestos de clasificación a torneos internacionales. Un resultado positivo en el Monumental no solo reforzaría su aspiración y metería al club en la disputa de un cupo a la Copa Libertadores o Sudamericana.

Los toreros cuentan con 47 puntos, 12 menos que Independiente del Valle, y solo la victoria les servirá para que el cuadro rayado no se asegure el liderato de la primera fase del torneo y la clasificación a Libertadores. La cantidad de unidades que le saca el club rayado es exactamente la misma del puntaje que le queda por disputar al club de Guayaquil.

La ‘Chatoleí‘, a su vez, tiene 39 unidades y es séptima en la tabla. Un triunfo le trasladaría hacia la quinta casilla.

Alineaciones de Barcelona SC vs. Universidad Católica

Barcelona SC: Ignacio de Arruabarrena (arquero); Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla (defensas); Jhonny Quiñónez, Jean Montaño, Bryan Oyola, Joaquín Valiente, Janner Corozo (volantes); Octavio Rivero (delantero).

Universidad Católica: Rafael Romo (arquero); Eric Valencia, Carlos Medina, Luis Cangá, Gregori Anangonó (defensas); Jerónimo Cacciabue, Mauricio Alonso, Mauro Díaz, Emiliano Clavijo, Azarías Londoño (volantes); Byron Palacios (delantero).