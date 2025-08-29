Leonardo Vanegas lo hizo otra vez. El estratega cuencano volvió a superar a Barcelona SC, ahora al mando del modesto Cuenca Juniors, equipo de la Segunda Categoría de Azuay, que eliminó al ‘Ídolo’ de la Copa Ecuador.

Por los dieciseisavos de final del torneo, organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Cuenca Juniors sorprendió y venció 2-0 a Barcelona Sporting Club, el jueves 28 de agosto, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Más allá del marcador, lo llamativo fue la superioridad táctica y deportiva del equipo de Vanegas, que, pese a no tener el presupuesto ni las figuras de su rival, impuso su idea de juego y dominó el partido.

Leonardo Vanegas es el ‘papá’ de Barcelona SC

El historial de Leonardo Vanegas contra Barcelona SC ya es llamativo. A lo largo de su carrera como entrenador se ha enfrentado cinco veces al club más popular del país y registra un balance inesperado: cuatro victorias y una derrota.

Cuatro de esos partidos fueron al mando del Gualaceo, entre 2022 y 2023, y el más reciente con Cuenca Juniors en esta edición de la Copa Ecuador.

En 2022, cuando Gualaceo debutaba en la Serie A tras su histórico ascenso, Vanegas logró un triunfo inolvidable en el Estadio Monumental de Guayaquil, dejando claro que su equipo podía competir contra cualquiera.

Del retiro a una victoria histórica

Tras la clasificación de Cuenca Juniors, Vanegas dio declaraciones emotivas a DirecTV Sports, recordando las dificultades que atravesó en su carrera.

“Estuve seis meses sin dirigir por una fractura, incluso pensé en retirarme del fútbol, pero Cuenca Juniors me devolvió la vida”, confesó el DT de 43 años.

🗣 "PENSÉ EN RETIRARME DEL FÚTBOL, PERO CUENCA JRS. ME VOLVIÓ A LA VIDA"



Sobre la victoria ante Barcelona, el cuencano fue contundente.

“Nunca dudamos de que en la cancha la actitud no se negocia. Ahí es 11 contra 11, no juega la jerarquía, sino el corazón, y hoy jugamos así”, afirmó tras la hazaña.

